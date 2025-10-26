Boros (BOROS) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 24H Tief $ 0 24H Hoch Allzeithoch $ 0 Niedrigster Preis $ 0 Preisänderung (1H) -- Preisänderung (1T) +0.70% Preisänderung (7T) +10.89%

Der Echtzeitpreis von Boros (BOROS) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde BOROS zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von BOROS liegt bei $ 0, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich BOROS im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um +0.70% und in den vergangenen 7 Tagen um +10.89% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Boros (BOROS) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 105.91K Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 105.91K Umlaufangebot 879.52M Gesamtangebot 879,519,024.0600283

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Boros beträgt $ 105.91K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von BOROS liegt bei 879.52M, das Gesamtangebot bei 879519024.0600283. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 105.91K.