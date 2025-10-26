BORNE (BORNE) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.0120119 $ 0.0120119 $ 0.0120119 24H Tief $ 0.01245209 $ 0.01245209 $ 0.01245209 24H Hoch 24H Tief $ 0.0120119$ 0.0120119 $ 0.0120119 24H Hoch $ 0.01245209$ 0.01245209 $ 0.01245209 Allzeithoch $ 0.04767635$ 0.04767635 $ 0.04767635 Niedrigster Preis $ 0.00765551$ 0.00765551 $ 0.00765551 Preisänderung (1H) +1.15% Preisänderung (1T) +1.52% Preisänderung (7T) +46.97% Preisänderung (7T) +46.97%

Der Echtzeitpreis von BORNE (BORNE) beträgt $0.0124137. In den letzten 24 Stunden wurde BORNE zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.0120119 und einem Höchstpreis von $ 0.01245209 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von BORNE liegt bei $ 0.04767635, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00765551.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich BORNE im letzten Stunde um +1.15%, in den letzten 24 Stunden um +1.52% und in den vergangenen 7 Tagen um +46.97% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

BORNE (BORNE) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 324.09K$ 324.09K $ 324.09K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 2.14M$ 2.14M $ 2.14M Umlaufangebot 26.11M 26.11M 26.11M Gesamtangebot 172,295,043.72 172,295,043.72 172,295,043.72

Die aktuelle Marktkapitalisierung von BORNE beträgt $ 324.09K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von BORNE liegt bei 26.11M, das Gesamtangebot bei 172295043.72. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 2.14M.