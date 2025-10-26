Boopa (BOOPA) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0.01075817$ 0.01075817 $ 0.01075817 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) +1.08% Preisänderung (1T) +5.81% Preisänderung (7T) +2.16% Preisänderung (7T) +2.16%

Der Echtzeitpreis von Boopa (BOOPA) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde BOOPA zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von BOOPA liegt bei $ 0.01075817, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich BOOPA im letzten Stunde um +1.08%, in den letzten 24 Stunden um +5.81% und in den vergangenen 7 Tagen um +2.16% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Boopa (BOOPA) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 88.94K$ 88.94K $ 88.94K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 88.94K$ 88.94K $ 88.94K Umlaufangebot 1.00B 1.00B 1.00B Gesamtangebot 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Boopa beträgt $ 88.94K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von BOOPA liegt bei 1.00B, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 88.94K.