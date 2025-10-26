Bonk Computer Token (BCT) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00001029 $ 0.00001029 $ 0.00001029 24H Tief $ 0.00001063 $ 0.00001063 $ 0.00001063 24H Hoch 24H Tief $ 0.00001029$ 0.00001029 $ 0.00001029 24H Hoch $ 0.00001063$ 0.00001063 $ 0.00001063 Allzeithoch $ 0.0001212$ 0.0001212 $ 0.0001212 Niedrigster Preis $ 0.00000954$ 0.00000954 $ 0.00000954 Preisänderung (1H) +1.09% Preisänderung (1T) +3.54% Preisänderung (7T) +2.25% Preisänderung (7T) +2.25%

Der Echtzeitpreis von Bonk Computer Token (BCT) beträgt $0.00001072. In den letzten 24 Stunden wurde BCT zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00001029 und einem Höchstpreis von $ 0.00001063 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von BCT liegt bei $ 0.0001212, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00000954.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich BCT im letzten Stunde um +1.09%, in den letzten 24 Stunden um +3.54% und in den vergangenen 7 Tagen um +2.25% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Bonk Computer Token (BCT) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 10.63K$ 10.63K $ 10.63K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 10.63K$ 10.63K $ 10.63K Umlaufangebot 999.98M 999.98M 999.98M Gesamtangebot 999,976,673.570317 999,976,673.570317 999,976,673.570317

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Bonk Computer Token beträgt $ 10.63K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von BCT liegt bei 999.98M, das Gesamtangebot bei 999976673.570317. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 10.63K.