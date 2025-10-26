BOMET (BOMET) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00115771 $ 0.00115771 $ 0.00115771 24H Tief $ 0.00139825 $ 0.00139825 $ 0.00139825 24H Hoch 24H Tief $ 0.00115771$ 0.00115771 $ 0.00115771 24H Hoch $ 0.00139825$ 0.00139825 $ 0.00139825 Allzeithoch $ 0.00193848$ 0.00193848 $ 0.00193848 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) -2.30% Preisänderung (1T) +9.98% Preisänderung (7T) +32.23% Preisänderung (7T) +32.23%

Der Echtzeitpreis von BOMET (BOMET) beträgt $0.00127325. In den letzten 24 Stunden wurde BOMET zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00115771 und einem Höchstpreis von $ 0.00139825 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von BOMET liegt bei $ 0.00193848, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich BOMET im letzten Stunde um -2.30%, in den letzten 24 Stunden um +9.98% und in den vergangenen 7 Tagen um +32.23% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

BOMET (BOMET) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 775.90K$ 775.90K $ 775.90K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 775.90K$ 775.90K $ 775.90K Umlaufangebot 600.00M 600.00M 600.00M Gesamtangebot 600,000,000.0 600,000,000.0 600,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von BOMET beträgt $ 775.90K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von BOMET liegt bei 600.00M, das Gesamtangebot bei 600000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 775.90K.