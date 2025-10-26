BNBGUY (BNBGUY) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0$ 0 $ 0 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) +0.85% Preisänderung (1T) +2.27% Preisänderung (7T) +0.21% Preisänderung (7T) +0.21%

Der Echtzeitpreis von BNBGUY (BNBGUY) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde BNBGUY zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von BNBGUY liegt bei $ 0, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich BNBGUY im letzten Stunde um +0.85%, in den letzten 24 Stunden um +2.27% und in den vergangenen 7 Tagen um +0.21% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

BNBGUY (BNBGUY) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 19.57K$ 19.57K $ 19.57K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 19.57K$ 19.57K $ 19.57K Umlaufangebot 953.10M 953.10M 953.10M Gesamtangebot 953,096,958.0 953,096,958.0 953,096,958.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von BNBGUY beträgt $ 19.57K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von BNBGUY liegt bei 953.10M, das Gesamtangebot bei 953096958.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 19.57K.