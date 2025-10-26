BlockMind (BMIND) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0$ 0 $ 0 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) +0.55% Preisänderung (1T) -1.85% Preisänderung (7T) +2.45% Preisänderung (7T) +2.45%

Der Echtzeitpreis von BlockMind (BMIND) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde BMIND zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von BMIND liegt bei $ 0, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich BMIND im letzten Stunde um +0.55%, in den letzten 24 Stunden um -1.85% und in den vergangenen 7 Tagen um +2.45% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

BlockMind (BMIND) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 506.74K$ 506.74K $ 506.74K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 506.74K$ 506.74K $ 506.74K Umlaufangebot 100.00B 100.00B 100.00B Gesamtangebot 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von BlockMind beträgt $ 506.74K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von BMIND liegt bei 100.00B, das Gesamtangebot bei 100000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 506.74K.