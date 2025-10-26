Bitrecs (SN122) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.605596 $ 0.605596 $ 0.605596 24H Tief $ 0.685326 $ 0.685326 $ 0.685326 24H Hoch 24H Tief $ 0.605596$ 0.605596 $ 0.605596 24H Hoch $ 0.685326$ 0.685326 $ 0.685326 Allzeithoch $ 0.803673$ 0.803673 $ 0.803673 Niedrigster Preis $ 0.337554$ 0.337554 $ 0.337554 Preisänderung (1H) +4.15% Preisänderung (1T) +8.35% Preisänderung (7T) -5.58% Preisänderung (7T) -5.58%

Der Echtzeitpreis von Bitrecs (SN122) beträgt $0.686725. In den letzten 24 Stunden wurde SN122 zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.605596 und einem Höchstpreis von $ 0.685326 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von SN122 liegt bei $ 0.803673, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.337554.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich SN122 im letzten Stunde um +4.15%, in den letzten 24 Stunden um +8.35% und in den vergangenen 7 Tagen um -5.58% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Bitrecs (SN122) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 189.12K$ 189.12K $ 189.12K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 14.39M$ 14.39M $ 14.39M Umlaufangebot 276.05K 276.05K 276.05K Gesamtangebot 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Bitrecs beträgt $ 189.12K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von SN122 liegt bei 276.05K, das Gesamtangebot bei 21000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 14.39M.