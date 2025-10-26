Der Echtzeitpreis von Bitrecs beträgt heute 0.686725 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum SN122-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den SN122-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Bitrecs beträgt heute 0.686725 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum SN122-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den SN122-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

1 SN122 zu USD Echtzeitpreis:

$0.685083
$0.685083$0.685083
+8.20%1D
USD
Bitrecs (SN122) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 20:37:18 (UTC+8)

Bitrecs (SN122) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.605596
$ 0.605596$ 0.605596
24H Tief
$ 0.685326
$ 0.685326$ 0.685326
24H Hoch

$ 0.605596
$ 0.605596$ 0.605596

$ 0.685326
$ 0.685326$ 0.685326

$ 0.803673
$ 0.803673$ 0.803673

$ 0.337554
$ 0.337554$ 0.337554

+4.15%

+8.35%

-5.58%

-5.58%

Der Echtzeitpreis von Bitrecs (SN122) beträgt $0.686725. In den letzten 24 Stunden wurde SN122 zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.605596 und einem Höchstpreis von $ 0.685326 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von SN122 liegt bei $ 0.803673, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.337554.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich SN122 im letzten Stunde um +4.15%, in den letzten 24 Stunden um +8.35% und in den vergangenen 7 Tagen um -5.58% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Bitrecs (SN122) Marktinformationen

$ 189.12K
$ 189.12K$ 189.12K

--
----

$ 14.39M
$ 14.39M$ 14.39M

276.05K
276.05K 276.05K

21,000,000.0
21,000,000.0 21,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Bitrecs beträgt $ 189.12K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von SN122 liegt bei 276.05K, das Gesamtangebot bei 21000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 14.39M.

Bitrecs (SN122)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von Bitrecs zu USD bei $ +0.052905.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von Bitrecs zu USD bei $ +0.2858082150.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von Bitrecs zu USD bei $ +0.4266748782.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von Bitrecs zu USD bei $ 0.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ +0.052905+8.35%
30 Tage$ +0.2858082150+41.62%
60 Tage$ +0.4266748782+62.13%
90 Tage$ 0--

Was ist Bitrecs (SN122)

Bitrecs (subnet 122) is a protocol built on the Bittensor network that powers product recommendations specifically for ecommerce websites. Its primary function is to suggest existing product sets (SKUs) to online shoppers using simple rules like {1, 2, 3} >= {1, 2}, which appear as familiar sections such as "Similar to this" or "You may also like" on product pages.

The network leverages a consortium of large language model (LLM) calls from miners to generate a 'best guess' of what a customer might be interested in. Miners receive queries with shopper context, such as viewed products, cart contents, or browsing history, and use prompting techniques (e.g., "Suggest complementary products to X") to create personalized suggestions. Validators then evaluate these responses based on criteria like relevance, diversity, latency, and potential for increasing conversions, selecting the top recommendations. Feedback loops from real user interactions refine the system over time, improving accuracy and boosting average order value (AOV) for merchants, particularly Shopify store owners.

Bitrecs is entirely opt-in, with a simple plugin that merchants can easily adopt to enable subnet inference for predictions directly on their product pages. This decentralized approach ensures scalable, AI driven recommendations without relying on centralized data silos.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt.

Bitrecs (SN122) Ressource

Offizielle Website

Bitrecs-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Bitrecs (SN122) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Bitrecs-(SN122)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Bitrecs zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Bitrecs-Preisprognose an!

SN122 zu lokalen Währungen

Bitrecs (SN122) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Bitrecs (SN122) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von SN122 Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu Bitrecs (SN122)

Wie viel ist Bitrecs (SN122) heute wert?
Der Echtzeitpreis von SN122 in USD beträgt 0.686725 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle SN122-zu-USD-Preis?
Der aktuelle SN122-zu-USD-Preis beträgt $ 0.686725. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Bitrecs?
Die Marktkapitalisierung von SN122 beträgt $ 189.12K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von SN122?
Das Umlaufangebot von SN122 beträgt 276.05K USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von SN122?
SN122 erreichte einen Allzeithochpreis von 0.803673 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von SN122?
SN122 verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.337554 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von SN122?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für SN122 beträgt -- USD.
Wird SN122 dieses Jahr noch steigen?
SN122 könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die SN122-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
