Der Echtzeitpreis von Bitecoin beträgt heute 0 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum BITE-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den BITE-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Mehr über BITE

BITE-Preisinformationen

Offizielle BITE-Website

BITE-Tokenökonomie

BITE-Preisprognose

Bitecoin Preis (BITE)

1 BITE zu USD Echtzeitpreis:

$0.00022373
-0.20%1D
Bitecoin (BITE) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 20:37:11 (UTC+8)

Bitecoin (BITE) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0
24H Tief
$ 0
24H Hoch

$ 0
$ 0
$ 0.051432
$ 0
--

-0.23%

-0.90%

-0.90%

Der Echtzeitpreis von Bitecoin (BITE) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde BITE zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von BITE liegt bei $ 0.051432, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich BITE im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um -0.23% und in den vergangenen 7 Tagen um -0.90% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Bitecoin (BITE) Marktinformationen

$ 94.12K
--
$ 94.12K
420.69M
420,690,000.0
Die aktuelle Marktkapitalisierung von Bitecoin beträgt $ 94.12K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von BITE liegt bei 420.69M, das Gesamtangebot bei 420690000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 94.12K.

Bitecoin (BITE)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von Bitecoin zu USD bei $ 0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von Bitecoin zu USD bei $ 0.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von Bitecoin zu USD bei $ 0.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von Bitecoin zu USD bei $ 0.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ 0-0.23%
30 Tage$ 0-1.09%
60 Tage$ 0-21.36%
90 Tage$ 0--

Was ist Bitecoin (BITE)

Bitecoin is your shortcut to bitcoin with that etf polish. Real BTC exposure, none of the cold wallet drama. Real market moves, but tighter, smarter, faster.This ain’t some random alt. it’s BTC dna with etf armor. Bitecoin moves with BTC, but smoother, cleaner, no stress. it’s giving secure gains with main character energy. And today? it’s proving that bite-sized might be better than the whole bag. Don’t just watch the charts. be the move.Mint the moment. hold the future.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

Bitecoin (BITE) Ressource

Offizielle Website

Bitecoin-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Bitecoin (BITE) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Bitecoin-(BITE)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Bitecoin zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Bitecoin-Preisprognose an!

BITE zu lokalen Währungen

Bitecoin (BITE) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Bitecoin (BITE) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von BITE Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu Bitecoin (BITE)

Wie viel ist Bitecoin (BITE) heute wert?
Der Echtzeitpreis von BITE in USD beträgt 0 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle BITE-zu-USD-Preis?
Der aktuelle BITE-zu-USD-Preis beträgt $ 0. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Bitecoin?
Die Marktkapitalisierung von BITE beträgt $ 94.12K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von BITE?
Das Umlaufangebot von BITE beträgt 420.69M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von BITE?
BITE erreichte einen Allzeithochpreis von 0.051432 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von BITE?
BITE verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von BITE?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für BITE beträgt -- USD.
Wird BITE dieses Jahr noch steigen?
BITE könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die BITE-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 20:37:11 (UTC+8)

Bitecoin (BITE) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

