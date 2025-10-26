BirbStrategy (BIRBSTR) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: 24H Tief $ 0.00193643 24H Hoch $ 0.0020378 Allzeithoch $ 0.01847473 Niedrigster Preis $ 0 Preisänderung (1H) -0.25% Preisänderung (1T) +1.80% Preisänderung (7T) -19.31%

Der Echtzeitpreis von BirbStrategy (BIRBSTR) beträgt $0.00203258. In den letzten 24 Stunden wurde BIRBSTR zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00193643 und einem Höchstpreis von $ 0.0020378 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von BIRBSTR liegt bei $ 0.01847473, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich BIRBSTR im letzten Stunde um -0.25%, in den letzten 24 Stunden um +1.80% und in den vergangenen 7 Tagen um -19.31% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

BirbStrategy (BIRBSTR) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 1.93M Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 1.93M Umlaufangebot 950.94M Gesamtangebot 950,939,373.2147429

Die aktuelle Marktkapitalisierung von BirbStrategy beträgt $ 1.93M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von BIRBSTR liegt bei 950.94M, das Gesamtangebot bei 950939373.2147429. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 1.93M.