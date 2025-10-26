BINANTS (BINANTS) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 24H Tief $ 0 24H Hoch Allzeithoch $ 0 Niedrigster Preis $ 0 Preisänderung (1H) +0.24% Preisänderung (1T) +1.81% Preisänderung (7T) +3.87%

Der Echtzeitpreis von BINANTS (BINANTS) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde BINANTS zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von BINANTS liegt bei $ 0, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich BINANTS im letzten Stunde um +0.24%, in den letzten 24 Stunden um +1.81% und in den vergangenen 7 Tagen um +3.87% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

BINANTS (BINANTS) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 93.19K Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 93.19K Umlaufangebot 1.00B Gesamtangebot 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von BINANTS beträgt $ 93.19K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von BINANTS liegt bei 1.00B, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 93.19K.