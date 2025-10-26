BFUSD (BFUSD) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: 24H Tief $ 0.999794 24H Hoch $ 1.0 Allzeithoch $ 1.007 Niedrigster Preis $ 0.997772 Preisänderung (1H) -0.00% Preisänderung (1T) +0.01% Preisänderung (7T) +0.03%

Der Echtzeitpreis von BFUSD (BFUSD) beträgt $0.999977. In den letzten 24 Stunden wurde BFUSD zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.999794 und einem Höchstpreis von $ 1.0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von BFUSD liegt bei $ 1.007, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.997772.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich BFUSD im letzten Stunde um -0.00%, in den letzten 24 Stunden um +0.01% und in den vergangenen 7 Tagen um +0.03% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

BFUSD (BFUSD) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 1.32B Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 1.32B Umlaufangebot 1.32B Gesamtangebot 1,320,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von BFUSD beträgt $ 1.32B bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von BFUSD liegt bei 1.32B, das Gesamtangebot bei 1320000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 1.32B.