Beta Trader (BETA) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 24H Tief $ 0 24H Hoch Allzeithoch $ 0.00442072 Niedrigster Preis $ 0 Preisänderung (1H) +0.46% Preisänderung (1T) -0.19% Preisänderung (7T) -1.10%

Der Echtzeitpreis von Beta Trader (BETA) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde BETA zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von BETA liegt bei $ 0.00442072, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich BETA im letzten Stunde um +0.46%, in den letzten 24 Stunden um -0.19% und in den vergangenen 7 Tagen um -1.10% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Beta Trader (BETA) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 16.06K Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 16.06K Umlaufangebot 998.65M Gesamtangebot 998,649,268.508853

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Beta Trader beträgt $ 16.06K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von BETA liegt bei 998.65M, das Gesamtangebot bei 998649268.508853. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 16.06K.