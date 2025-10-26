BENQI (QI) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00536185 $ 0.00536185 $ 0.00536185 24H Tief $ 0.00550634 $ 0.00550634 $ 0.00550634 24H Hoch 24H Tief $ 0.00536185$ 0.00536185 $ 0.00536185 24H Hoch $ 0.00550634$ 0.00550634 $ 0.00550634 Allzeithoch $ 0.39417$ 0.39417 $ 0.39417 Niedrigster Preis $ 0.00323513$ 0.00323513 $ 0.00323513 Preisänderung (1H) +0.70% Preisänderung (1T) +2.22% Preisänderung (7T) +0.26% Preisänderung (7T) +0.26%

Der Echtzeitpreis von BENQI (QI) beträgt $0.00550441. In den letzten 24 Stunden wurde QI zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00536185 und einem Höchstpreis von $ 0.00550634 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von QI liegt bei $ 0.39417, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00323513.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich QI im letzten Stunde um +0.70%, in den letzten 24 Stunden um +2.22% und in den vergangenen 7 Tagen um +0.26% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

BENQI (QI) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 39.63M$ 39.63M $ 39.63M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 39.63M$ 39.63M $ 39.63M Umlaufangebot 7.20B 7.20B 7.20B Gesamtangebot 7,200,000,000.0 7,200,000,000.0 7,200,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von BENQI beträgt $ 39.63M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von QI liegt bei 7.20B, das Gesamtangebot bei 7200000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 39.63M.