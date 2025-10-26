BENJAMIN (BENJI) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0.00477446$ 0.00477446 $ 0.00477446 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) -- Preisänderung (1T) -- Preisänderung (7T) -0.02% Preisänderung (7T) -0.02%

Der Echtzeitpreis von BENJAMIN (BENJI) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde BENJI zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von BENJI liegt bei $ 0.00477446, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich BENJI im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um -- und in den vergangenen 7 Tagen um -0.02% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

BENJAMIN (BENJI) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 53.19K$ 53.19K $ 53.19K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 113.62K$ 113.62K $ 113.62K Umlaufangebot 468.14M 468.14M 468.14M Gesamtangebot 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von BENJAMIN beträgt $ 53.19K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von BENJI liegt bei 468.14M, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 113.62K.