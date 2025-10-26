Beaver (BEAVER) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0$ 0 $ 0 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) +0.32% Preisänderung (1T) +0.94% Preisänderung (7T) +0.98% Preisänderung (7T) +0.98%

Der Echtzeitpreis von Beaver (BEAVER) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde BEAVER zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von BEAVER liegt bei $ 0, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich BEAVER im letzten Stunde um +0.32%, in den letzten 24 Stunden um +0.94% und in den vergangenen 7 Tagen um +0.98% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Beaver (BEAVER) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 20.96K$ 20.96K $ 20.96K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 20.96K$ 20.96K $ 20.96K Umlaufangebot 420.69T 420.69T 420.69T Gesamtangebot 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Beaver beträgt $ 20.96K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von BEAVER liegt bei 420.69T, das Gesamtangebot bei 420690000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 20.96K.