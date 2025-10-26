BASEDD House (BASEDD) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00107859 $ 0.00107859 $ 0.00107859 24H Tief $ 0.00126628 $ 0.00126628 $ 0.00126628 24H Hoch 24H Tief $ 0.00107859$ 0.00107859 $ 0.00107859 24H Hoch $ 0.00126628$ 0.00126628 $ 0.00126628 Allzeithoch $ 0.00924382$ 0.00924382 $ 0.00924382 Niedrigster Preis $ 0.00088571$ 0.00088571 $ 0.00088571 Preisänderung (1H) +0.70% Preisänderung (1T) +13.27% Preisänderung (7T) -21.98% Preisänderung (7T) -21.98%

Der Echtzeitpreis von BASEDD House (BASEDD) beträgt $0.00122328. In den letzten 24 Stunden wurde BASEDD zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00107859 und einem Höchstpreis von $ 0.00126628 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von BASEDD liegt bei $ 0.00924382, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00088571.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich BASEDD im letzten Stunde um +0.70%, in den letzten 24 Stunden um +13.27% und in den vergangenen 7 Tagen um -21.98% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

BASEDD House (BASEDD) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 1.22M$ 1.22M $ 1.22M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 1.22M$ 1.22M $ 1.22M Umlaufangebot 999.88M 999.88M 999.88M Gesamtangebot 999,878,915.409282 999,878,915.409282 999,878,915.409282

Die aktuelle Marktkapitalisierung von BASEDD House beträgt $ 1.22M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von BASEDD liegt bei 999.88M, das Gesamtangebot bei 999878915.409282. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 1.22M.