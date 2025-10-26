Der Echtzeitpreis von Based Coin beträgt heute 0.00002134 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum BASED-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den BASED-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Based Coin beträgt heute 0.00002134 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum BASED-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den BASED-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Mehr über BASED

BASED-Preisinformationen

Offizielle BASED-Website

BASED-Tokenökonomie

BASED-Preisprognose

Based Coin Preis (BASED)

1 BASED zu USD Echtzeitpreis:

--
----
+1.70%1D
Based Coin (BASED) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 18:47:20 (UTC+8)

Based Coin (BASED) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.00002086
24H Tief
$ 0.00002143
24H Hoch

$ 0.00002086
$ 0.00002143
$ 0.0000262
$ 0.00001963
-0.34%

+1.87%

+0.30%

+0.30%

Der Echtzeitpreis von Based Coin (BASED) beträgt $0.00002134. In den letzten 24 Stunden wurde BASED zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00002086 und einem Höchstpreis von $ 0.00002143 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von BASED liegt bei $ 0.0000262, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00001963.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich BASED im letzten Stunde um -0.34%, in den letzten 24 Stunden um +1.87% und in den vergangenen 7 Tagen um +0.30% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Based Coin (BASED) Marktinformationen

$ 1.22M
--
$ 1.33M
57.28B
62,325,652,706.26195
Die aktuelle Marktkapitalisierung von Based Coin beträgt $ 1.22M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von BASED liegt bei 57.28B, das Gesamtangebot bei 62325652706.26195. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 1.33M.

Based Coin (BASED)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von Based Coin zu USD bei $ 0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von Based Coin zu USD bei $ 0.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von Based Coin zu USD bei $ 0.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von Based Coin zu USD bei $ 0.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ 0+1.87%
30 Tage$ 0--
60 Tage$ 0--
90 Tage$ 0--

Was ist Based Coin (BASED)

The most based coin onchain, $BASED is a community-lead meme coin dedicated to the expansion of the onchain movement. It pushes blockchain adoption forward through innovative mechanics such as a massive multi-chain airdrop, distinctive dApps, based NFTs, and strong lasting partnerships. All of this is happening natively on the leading L2 Base network, fueling growth and momentum across the ecosystem,

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

Based Coin (BASED) Ressource

Based Coin-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Based Coin (BASED) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Based Coin-(BASED)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Based Coin zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Based Coin-Preisprognose an!

BASED zu lokalen Währungen

Based Coin (BASED) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Based Coin (BASED) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von BASED Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu Based Coin (BASED)

Wie viel ist Based Coin (BASED) heute wert?
Der Echtzeitpreis von BASED in USD beträgt 0.00002134 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle BASED-zu-USD-Preis?
Der aktuelle BASED-zu-USD-Preis beträgt $ 0.00002134. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Based Coin?
Die Marktkapitalisierung von BASED beträgt $ 1.22M USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von BASED?
Das Umlaufangebot von BASED beträgt 57.28B USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von BASED?
BASED erreichte einen Allzeithochpreis von 0.0000262 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von BASED?
BASED verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.00001963 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von BASED?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für BASED beträgt -- USD.
Wird BASED dieses Jahr noch steigen?
BASED könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die BASED-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Based Coin (BASED) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

