Base Strategy (BASTR) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0$ 0 $ 0 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) -5.49% Preisänderung (1T) -12.17% Preisänderung (7T) -28.87% Preisänderung (7T) -28.87%

Der Echtzeitpreis von Base Strategy (BASTR) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde BASTR zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von BASTR liegt bei $ 0, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich BASTR im letzten Stunde um -5.49%, in den letzten 24 Stunden um -12.17% und in den vergangenen 7 Tagen um -28.87% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Base Strategy (BASTR) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 316.97K$ 316.97K $ 316.97K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 316.97K$ 316.97K $ 316.97K Umlaufangebot 97.54B 97.54B 97.54B Gesamtangebot 97,542,066,447.35172 97,542,066,447.35172 97,542,066,447.35172

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Base Strategy beträgt $ 316.97K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von BASTR liegt bei 97.54B, das Gesamtangebot bei 97542066447.35172. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 316.97K.