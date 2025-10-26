bapcat (BAP) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 24H Tief $ 0 24H Hoch Allzeithoch $ 0.01325672 Niedrigster Preis $ 0 Preisänderung (1H) +0.42% Preisänderung (1T) +1.21% Preisänderung (7T) +0.15%

Der Echtzeitpreis von bapcat (BAP) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde BAP zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von BAP liegt bei $ 0.01325672, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich BAP im letzten Stunde um +0.42%, in den letzten 24 Stunden um +1.21% und in den vergangenen 7 Tagen um +0.15% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

bapcat (BAP) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 32.64K Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 32.64K Umlaufangebot 419.91M Gesamtangebot 419,908,470.611799

Die aktuelle Marktkapitalisierung von bapcat beträgt $ 32.64K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von BAP liegt bei 419.91M, das Gesamtangebot bei 419908470.611799. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 32.64K.