Der Echtzeitpreis von Baked (BAKED) beträgt $0.00054272. In den letzten 24 Stunden wurde BAKED zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00054217 und einem Höchstpreis von $ 0.00054686 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von BAKED liegt bei $ 0.094376, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00028453.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich BAKED im letzten Stunde um -0.02%, in den letzten 24 Stunden um -0.04% und in den vergangenen 7 Tagen um -11.72% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Baked beträgt $ 37.91K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von BAKED liegt bei 69.80M, das Gesamtangebot bei 300000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 162.94K.