BAGLESS (BAGLESS) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0$ 0 $ 0 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) +1.26% Preisänderung (1T) +3.27% Preisänderung (7T) +13.75% Preisänderung (7T) +13.75%

Der Echtzeitpreis von BAGLESS (BAGLESS) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde BAGLESS zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von BAGLESS liegt bei $ 0, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich BAGLESS im letzten Stunde um +1.26%, in den letzten 24 Stunden um +3.27% und in den vergangenen 7 Tagen um +13.75% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

BAGLESS (BAGLESS) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 16.10K$ 16.10K $ 16.10K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 16.10K$ 16.10K $ 16.10K Umlaufangebot 999.19M 999.19M 999.19M Gesamtangebot 999,187,938.8841624 999,187,938.8841624 999,187,938.8841624

Die aktuelle Marktkapitalisierung von BAGLESS beträgt $ 16.10K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von BAGLESS liegt bei 999.19M, das Gesamtangebot bei 999187938.8841624. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 16.10K.