Backroom (ROOM) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: 24H Tief $ 0.00569975 24H Hoch $ 0.00857019 Allzeithoch $ 0.02455824 Niedrigster Preis $ 0 Preisänderung (1H) -2.29% Preisänderung (1T) -15.68% Preisänderung (7T) +260.88%

Der Echtzeitpreis von Backroom (ROOM) beträgt $0.00593508. In den letzten 24 Stunden wurde ROOM zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00569975 und einem Höchstpreis von $ 0.00857019 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von ROOM liegt bei $ 0.02455824, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich ROOM im letzten Stunde um -2.29%, in den letzten 24 Stunden um -15.68% und in den vergangenen 7 Tagen um +260.88% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Backroom (ROOM) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 4.53M Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 5.94M Umlaufangebot 764.00M Gesamtangebot 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Backroom beträgt $ 4.53M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von ROOM liegt bei 764.00M, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 5.94M.