Der Echtzeitpreis von Backroom beträgt heute 0.00593508 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum ROOM-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den ROOM-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Backroom beträgt heute 0.00593508 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum ROOM-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den ROOM-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Mehr über ROOM

ROOM-Preisinformationen

Offizielle ROOM-Website

ROOM-Tokenökonomie

ROOM-Preisprognose

Earn

Airdrop+

Nachrichten

Blog

Learn

Backroom Logo

Backroom Preis (ROOM)

Nicht aufgelistet

1 ROOM zu USD Echtzeitpreis:

$0.00593508
$0.00593508$0.00593508
-15.60%1D
mexc
Diese Token-Daten stammen von Drittanbietern. MEXC fungiert ausschließlich als Informationsaggregator. Entdecken Sie weitere aufgelistete Token auf dem MEXC Spot-Markt!
USD
Backroom (ROOM) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 18:46:39 (UTC+8)

Backroom (ROOM) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.00569975
$ 0.00569975$ 0.00569975
24H Tief
$ 0.00857019
$ 0.00857019$ 0.00857019
24H Hoch

$ 0.00569975
$ 0.00569975$ 0.00569975

$ 0.00857019
$ 0.00857019$ 0.00857019

$ 0.02455824
$ 0.02455824$ 0.02455824

$ 0
$ 0$ 0

-2.29%

-15.68%

+260.88%

+260.88%

Der Echtzeitpreis von Backroom (ROOM) beträgt $0.00593508. In den letzten 24 Stunden wurde ROOM zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00569975 und einem Höchstpreis von $ 0.00857019 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von ROOM liegt bei $ 0.02455824, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich ROOM im letzten Stunde um -2.29%, in den letzten 24 Stunden um -15.68% und in den vergangenen 7 Tagen um +260.88% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Backroom (ROOM) Marktinformationen

$ 4.53M
$ 4.53M$ 4.53M

--
----

$ 5.94M
$ 5.94M$ 5.94M

764.00M
764.00M 764.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Backroom beträgt $ 4.53M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von ROOM liegt bei 764.00M, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 5.94M.

Backroom (ROOM)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von Backroom zu USD bei $ -0.001104414890931729.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von Backroom zu USD bei $ +0.0107502620.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von Backroom zu USD bei $ -0.0014904487.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von Backroom zu USD bei $ +0.004445714248734554.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ -0.001104414890931729-15.68%
30 Tage$ +0.0107502620+181.13%
60 Tage$ -0.0014904487-25.11%
90 Tage$ +0.004445714248734554+298.50%

Was ist Backroom (ROOM)

Backroom is an AI-powered InfoFi protocol that transforms information flows into a new tradable asset class. The most valuable information lives in private conversations - in alpha groups, closed trading circles, and gated chats. Backroom transforms information flows into a new tradable asset class. AI agents continuously track and distill private conversations, transforming raw information into structured, tradable insight. 

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

Backroom (ROOM) Ressource

Offizielle Website

Backroom-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Backroom (ROOM) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Backroom-(ROOM)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Backroom zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Backroom-Preisprognose an!

ROOM zu lokalen Währungen

Backroom (ROOM) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Backroom (ROOM) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von ROOM Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu Backroom (ROOM)

Wie viel ist Backroom (ROOM) heute wert?
Der Echtzeitpreis von ROOM in USD beträgt 0.00593508 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle ROOM-zu-USD-Preis?
Der aktuelle ROOM-zu-USD-Preis beträgt $ 0.00593508. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Backroom?
Die Marktkapitalisierung von ROOM beträgt $ 4.53M USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von ROOM?
Das Umlaufangebot von ROOM beträgt 764.00M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von ROOM?
ROOM erreichte einen Allzeithochpreis von 0.02455824 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von ROOM?
ROOM verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von ROOM?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für ROOM beträgt -- USD.
Wird ROOM dieses Jahr noch steigen?
ROOM könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die ROOM-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 18:46:39 (UTC+8)

Backroom (ROOM) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

HOT

Aktuell im Trend liegende Kryptowährungen, die große Marktaufmerksamkeit auf sich ziehen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$112,405.33
$112,405.33$112,405.33

+0.91%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,980.36
$3,980.36$3,980.36

+1.21%

Ping Logo

Ping

PING

$0.05281
$0.05281$0.05281

-23.01%

ChainOpera AI Logo

ChainOpera AI

COAI

$6.3000
$6.3000$6.3000

-14.18%

Solana Logo

Solana

SOL

$194.82
$194.82$194.82

+1.52%

TOP-Volumen

Die Kryptowährungen mit dem höchsten Handelsvolumen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$112,405.33
$112,405.33$112,405.33

+0.91%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,980.36
$3,980.36$3,980.36

+1.21%

XRP Logo

XRP

XRP

$2.6287
$2.6287$2.6287

+1.17%

Solana Logo

Solana

SOL

$194.82
$194.82$194.82

+1.52%

DOGE Logo

DOGE

DOGE

$0.19874
$0.19874$0.19874

+1.27%

Neulich hinzugefügt

Kürzlich aufgelistete Kryptowährungen, die zum Handeln verfügbar sind

SNAPX Logo

SNAPX

XNAP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.6299
$0.6299$0.6299

+949.83%

SILVER Logo

SILVER

SILVER

$0.000000000000098
$0.000000000000098$0.000000000000098

-25.75%

AstroVerse Logo

AstroVerse

ASTRO

$0.050771
$0.050771$0.050771

-85.49%

HODL Logo

HODL

HODL

$0.2099
$0.2099$0.2099

-80.61%

Top Gainers

Die größten Krypto‑Anstiege des Tages

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.6299
$0.6299$0.6299

+949.83%

QBOT AI TRADING Logo

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.0000000000000000000290
$0.0000000000000000000290$0.0000000000000000000290

+163.63%

Fortune Room Logo

Fortune Room

NEWFRT

$0.000000000000000008000
$0.000000000000000008000$0.000000000000000008000

+45.45%

SEDA Logo

SEDA

SEDA

$0.15315
$0.15315$0.15315

+87.45%

Saros Logo

Saros

SAROS

$0.114404
$0.114404$0.114404

+44.89%