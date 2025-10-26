Avo (AVO) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.01266115 $ 0.01266115 $ 0.01266115 24H Tief $ 0.01314366 $ 0.01314366 $ 0.01314366 24H Hoch 24H Tief $ 0.01266115$ 0.01266115 $ 0.01266115 24H Hoch $ 0.01314366$ 0.01314366 $ 0.01314366 Allzeithoch $ 0.02710749$ 0.02710749 $ 0.02710749 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) +0.45% Preisänderung (1T) +1.70% Preisänderung (7T) -19.43% Preisänderung (7T) -19.43%

Der Echtzeitpreis von Avo (AVO) beträgt $0.01303146. In den letzten 24 Stunden wurde AVO zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.01266115 und einem Höchstpreis von $ 0.01314366 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von AVO liegt bei $ 0.02710749, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich AVO im letzten Stunde um +0.45%, in den letzten 24 Stunden um +1.70% und in den vergangenen 7 Tagen um -19.43% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Avo (AVO) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 13.04M$ 13.04M $ 13.04M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 13.04M$ 13.04M $ 13.04M Umlaufangebot 999.97M 999.97M 999.97M Gesamtangebot 999,969,427.965676 999,969,427.965676 999,969,427.965676

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Avo beträgt $ 13.04M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von AVO liegt bei 999.97M, das Gesamtangebot bei 999969427.965676. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 13.04M.