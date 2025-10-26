AU79 (AU79) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.02162126 $ 0.02162126 $ 0.02162126 24H Tief $ 0.02280206 $ 0.02280206 $ 0.02280206 24H Hoch 24H Tief $ 0.02162126$ 0.02162126 $ 0.02162126 24H Hoch $ 0.02280206$ 0.02280206 $ 0.02280206 Allzeithoch $ 0.03850425$ 0.03850425 $ 0.03850425 Niedrigster Preis $ 0.00608277$ 0.00608277 $ 0.00608277 Preisänderung (1H) +0.09% Preisänderung (1T) +1.67% Preisänderung (7T) -8.61% Preisänderung (7T) -8.61%

Der Echtzeitpreis von AU79 (AU79) beträgt $0.02225969. In den letzten 24 Stunden wurde AU79 zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.02162126 und einem Höchstpreis von $ 0.02280206 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von AU79 liegt bei $ 0.03850425, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00608277.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich AU79 im letzten Stunde um +0.09%, in den letzten 24 Stunden um +1.67% und in den vergangenen 7 Tagen um -8.61% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

AU79 (AU79) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 22.26M$ 22.26M $ 22.26M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 22.26M$ 22.26M $ 22.26M Umlaufangebot 999.87M 999.87M 999.87M Gesamtangebot 999,871,299.4883341 999,871,299.4883341 999,871,299.4883341

Die aktuelle Marktkapitalisierung von AU79 beträgt $ 22.26M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von AU79 liegt bei 999.87M, das Gesamtangebot bei 999871299.4883341. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 22.26M.