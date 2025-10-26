Der Echtzeitpreis von AU79 beträgt heute 0.02225969 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum AU79-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den AU79-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von AU79 beträgt heute 0.02225969 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum AU79-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den AU79-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Mehr über AU79

AU79-Preisinformationen

Offizielle AU79-Website

AU79-Tokenökonomie

AU79-Preisprognose

Earn

Airdrop+

Nachrichten

Blog

Learn

AU79 Logo

AU79 Preis (AU79)

Nicht aufgelistet

1 AU79 zu USD Echtzeitpreis:

$0.02224322
$0.02224322$0.02224322
+1.50%1D
mexc
Diese Token-Daten stammen von Drittanbietern. MEXC fungiert ausschließlich als Informationsaggregator. Entdecken Sie weitere aufgelistete Token auf dem MEXC Spot-Markt!
USD
AU79 (AU79) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 18:30:18 (UTC+8)

AU79 (AU79) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.02162126
$ 0.02162126$ 0.02162126
24H Tief
$ 0.02280206
$ 0.02280206$ 0.02280206
24H Hoch

$ 0.02162126
$ 0.02162126$ 0.02162126

$ 0.02280206
$ 0.02280206$ 0.02280206

$ 0.03850425
$ 0.03850425$ 0.03850425

$ 0.00608277
$ 0.00608277$ 0.00608277

+0.09%

+1.67%

-8.61%

-8.61%

Der Echtzeitpreis von AU79 (AU79) beträgt $0.02225969. In den letzten 24 Stunden wurde AU79 zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.02162126 und einem Höchstpreis von $ 0.02280206 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von AU79 liegt bei $ 0.03850425, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00608277.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich AU79 im letzten Stunde um +0.09%, in den letzten 24 Stunden um +1.67% und in den vergangenen 7 Tagen um -8.61% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

AU79 (AU79) Marktinformationen

$ 22.26M
$ 22.26M$ 22.26M

--
----

$ 22.26M
$ 22.26M$ 22.26M

999.87M
999.87M 999.87M

999,871,299.4883341
999,871,299.4883341 999,871,299.4883341

Die aktuelle Marktkapitalisierung von AU79 beträgt $ 22.26M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von AU79 liegt bei 999.87M, das Gesamtangebot bei 999871299.4883341. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 22.26M.

AU79 (AU79)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von AU79 zu USD bei $ +0.00036503.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von AU79 zu USD bei $ -0.0054976960.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von AU79 zu USD bei $ +0.0102791041.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von AU79 zu USD bei $ 0.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ +0.00036503+1.67%
30 Tage$ -0.0054976960-24.69%
60 Tage$ +0.0102791041+46.18%
90 Tage$ 0--

Was ist AU79 (AU79)

AU79 = Symbolism + Story. There are 118 elements on the periodic table. Gold is number 79 — the most culturally powerful number in human history. But $AU79 isn't just chemistry, It's alchemical storytelling. A symbol every king, banker, and prepper has trusted for 5,000 years, Now re-coded for the digital age.

This isn't just a meme coin but It's a closed-loop narrative weapon engineered for belief.

Its Utility is store of Value and aim is to Flip the Gold Market.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

AU79 (AU79) Ressource

Offizielle Website

AU79-Preisprognose (USD)

Wie viel wird AU79 (AU79) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre AU79-(AU79)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für AU79 zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die AU79-Preisprognose an!

AU79 zu lokalen Währungen

AU79 (AU79) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von AU79 (AU79) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von AU79 Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu AU79 (AU79)

Wie viel ist AU79 (AU79) heute wert?
Der Echtzeitpreis von AU79 in USD beträgt 0.02225969 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle AU79-zu-USD-Preis?
Der aktuelle AU79-zu-USD-Preis beträgt $ 0.02225969. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von AU79?
Die Marktkapitalisierung von AU79 beträgt $ 22.26M USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von AU79?
Das Umlaufangebot von AU79 beträgt 999.87M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von AU79?
AU79 erreichte einen Allzeithochpreis von 0.03850425 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von AU79?
AU79 verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.00608277 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von AU79?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für AU79 beträgt -- USD.
Wird AU79 dieses Jahr noch steigen?
AU79 könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die AU79-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 18:30:18 (UTC+8)

AU79 (AU79) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

HOT

Aktuell im Trend liegende Kryptowährungen, die große Marktaufmerksamkeit auf sich ziehen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$112,329.32
$112,329.32$112,329.32

+0.84%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,981.03
$3,981.03$3,981.03

+1.22%

Ping Logo

Ping

PING

$0.05259
$0.05259$0.05259

-23.33%

ChainOpera AI Logo

ChainOpera AI

COAI

$6.3180
$6.3180$6.3180

-13.94%

Solana Logo

Solana

SOL

$195.41
$195.41$195.41

+1.83%

TOP-Volumen

Die Kryptowährungen mit dem höchsten Handelsvolumen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$112,329.32
$112,329.32$112,329.32

+0.84%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,981.03
$3,981.03$3,981.03

+1.22%

XRP Logo

XRP

XRP

$2.6379
$2.6379$2.6379

+1.53%

Solana Logo

Solana

SOL

$195.41
$195.41$195.41

+1.83%

DOGE Logo

DOGE

DOGE

$0.19900
$0.19900$0.19900

+1.41%

Neulich hinzugefügt

Kürzlich aufgelistete Kryptowährungen, die zum Handeln verfügbar sind

SNAPX Logo

SNAPX

XNAP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.4482
$0.4482$0.4482

+647.00%

SILVER Logo

SILVER

SILVER

$0.000000000000084
$0.000000000000084$0.000000000000084

-36.36%

AstroVerse Logo

AstroVerse

ASTRO

$0.050392
$0.050392$0.050392

-85.60%

HODL Logo

HODL

HODL

$0.1770
$0.1770$0.1770

-83.65%

Top Gainers

Die größten Krypto‑Anstiege des Tages

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.4482
$0.4482$0.4482

+647.00%

QBOT AI TRADING Logo

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.0000000000000000000242
$0.0000000000000000000242$0.0000000000000000000242

+120.00%

SEDA Logo

SEDA

SEDA

$0.15413
$0.15413$0.15413

+88.65%

Fortune Room Logo

Fortune Room

NEWFRT

$0.000000000000000009500
$0.000000000000000009500$0.000000000000000009500

+72.72%

Saros Logo

Saros

SAROS

$0.113944
$0.113944$0.113944

+44.31%