aster dog (ADOG) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00058316 $ 0.00058316 $ 0.00058316 24H Tief $ 0.00070037 $ 0.00070037 $ 0.00070037 24H Hoch 24H Tief $ 0.00058316$ 0.00058316 $ 0.00058316 24H Hoch $ 0.00070037$ 0.00070037 $ 0.00070037 Allzeithoch $ 0.00372484$ 0.00372484 $ 0.00372484 Niedrigster Preis $ 0.00038902$ 0.00038902 $ 0.00038902 Preisänderung (1H) +0.48% Preisänderung (1T) -8.27% Preisänderung (7T) -22.43% Preisänderung (7T) -22.43%

Der Echtzeitpreis von aster dog (ADOG) beträgt $0.00059747. In den letzten 24 Stunden wurde ADOG zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00058316 und einem Höchstpreis von $ 0.00070037 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von ADOG liegt bei $ 0.00372484, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00038902.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich ADOG im letzten Stunde um +0.48%, in den letzten 24 Stunden um -8.27% und in den vergangenen 7 Tagen um -22.43% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

aster dog (ADOG) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 597.47K$ 597.47K $ 597.47K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 597.47K$ 597.47K $ 597.47K Umlaufangebot 1.00B 1.00B 1.00B Gesamtangebot 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von aster dog beträgt $ 597.47K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von ADOG liegt bei 1.00B, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 597.47K.