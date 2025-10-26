aster dog Preis (ADOG)
+0.48%
-8.27%
-22.43%
-22.43%
Der Echtzeitpreis von aster dog (ADOG) beträgt $0.00059747. In den letzten 24 Stunden wurde ADOG zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00058316 und einem Höchstpreis von $ 0.00070037 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von ADOG liegt bei $ 0.00372484, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00038902.
In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich ADOG im letzten Stunde um +0.48%, in den letzten 24 Stunden um -8.27% und in den vergangenen 7 Tagen um -22.43% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.
Die aktuelle Marktkapitalisierung von aster dog beträgt $ 597.47K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von ADOG liegt bei 1.00B, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 597.47K.
Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von aster dog zu USD bei $ 0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von aster dog zu USD bei $ 0.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von aster dog zu USD bei $ 0.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von aster dog zu USD bei $ 0.
|Zeitraum
|Veränderung (USD)
|Veränderung (%)
|Heute
|$ 0
|-8.27%
|30 Tage
|$ 0
|--
|60 Tage
|$ 0
|--
|90 Tage
|$ 0
|--
Fourmeme Successfully Launches Its First Aster Trading Pair: $ADOG
In an exciting development for the crypto community, Fourmeme has successfully launched its first Aster trading pair: $ADOG. This marks a significant milestone for the project, showcasing both its commitment to innovation and its growing influence within the meme coin ecosystem. The listing of $ADOG on the Aster DEX (Decentralized Exchange) is not just a technical accomplishment—it’s a signal of growing adoption and the beginning of a new chapter for both Fourmeme and Aster.
Fourmeme, a community-driven meme token project, has been gaining attention for its unique approach to combining decentralized finance (DeFi) culture with viral internet trends. With a focus on humor, creativity, and user engagement, Fourmeme aims to stand out in the crowded meme coin space. The decision to launch $ADOG as its first trading pair on Aster reflects a strategic move to build early momentum on a fast-emerging blockchain network.
Aster, known for its speed, low transaction costs, and scalability, provides the perfect environment for a meme coin like $ADOG to thrive. The launch of the $ADOG/Aster pair allows users to trade seamlessly and with minimal fees, making it attractive for early adopters, casual traders, and the crypto-curious. It also highlights Fourmeme’s intention to build on emerging technologies rather than relying solely on legacy chains.
The $ADOG token itself is themed around the classic “doge” meme, but with a futuristic and community-oriented twist. Holders of $ADOG can expect more than just memes and speculative value. The Fourmeme roadmap includes community rewards, staking, NFT integrations, and even future utility within upcoming mini-games and metaverse experiences.
The launch has generated significant buzz on social media platforms like X (formerly Twitter) and Discord, where the Fourmeme community is actively expanding. Many see this move as the beginning of a new wave of meme-based projects that are not just for fun, but also feature serious tech and strong community values.
With this first successful trading pair, Fourmeme has proven its capability to execute on its promises. If the $ADOG launch is any indication, this is a project to watch closely as the meme coin narrative continues to evolve in Web3.
