ASSDAQ (ASSDAQ) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00103106 $ 0.00103106 $ 0.00103106 24H Tief $ 0.00145809 $ 0.00145809 $ 0.00145809 24H Hoch 24H Tief $ 0.00103106$ 0.00103106 $ 0.00103106 24H Hoch $ 0.00145809$ 0.00145809 $ 0.00145809 Allzeithoch $ 0.01013732$ 0.01013732 $ 0.01013732 Niedrigster Preis $ 0.00089368$ 0.00089368 $ 0.00089368 Preisänderung (1H) -1.33% Preisänderung (1T) +36.20% Preisänderung (7T) +33.92% Preisänderung (7T) +33.92%

Der Echtzeitpreis von ASSDAQ (ASSDAQ) beträgt $0.00143606. In den letzten 24 Stunden wurde ASSDAQ zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00103106 und einem Höchstpreis von $ 0.00145809 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von ASSDAQ liegt bei $ 0.01013732, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00089368.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich ASSDAQ im letzten Stunde um -1.33%, in den letzten 24 Stunden um +36.20% und in den vergangenen 7 Tagen um +33.92% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

ASSDAQ (ASSDAQ) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 1.44M$ 1.44M $ 1.44M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 1.44M$ 1.44M $ 1.44M Umlaufangebot 999.94M 999.94M 999.94M Gesamtangebot 999,941,202.525301 999,941,202.525301 999,941,202.525301

Die aktuelle Marktkapitalisierung von ASSDAQ beträgt $ 1.44M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von ASSDAQ liegt bei 999.94M, das Gesamtangebot bei 999941202.525301. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 1.44M.