ASK SPLAT (SPLAT) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00178228 $ 0.00178228 $ 0.00178228 24H Tief $ 0.00184864 $ 0.00184864 $ 0.00184864 24H Hoch 24H Tief $ 0.00178228$ 0.00178228 $ 0.00178228 24H Hoch $ 0.00184864$ 0.00184864 $ 0.00184864 Allzeithoch $ 0.02859411$ 0.02859411 $ 0.02859411 Niedrigster Preis $ 0.00178228$ 0.00178228 $ 0.00178228 Preisänderung (1H) +0.25% Preisänderung (1T) +1.67% Preisänderung (7T) -38.69% Preisänderung (7T) -38.69%

Der Echtzeitpreis von ASK SPLAT (SPLAT) beträgt $0.00184168. In den letzten 24 Stunden wurde SPLAT zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00178228 und einem Höchstpreis von $ 0.00184864 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von SPLAT liegt bei $ 0.02859411, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00178228.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich SPLAT im letzten Stunde um +0.25%, in den letzten 24 Stunden um +1.67% und in den vergangenen 7 Tagen um -38.69% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

ASK SPLAT (SPLAT) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 1.21M$ 1.21M $ 1.21M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 1.76M$ 1.76M $ 1.76M Umlaufangebot 656.70M 656.70M 656.70M Gesamtangebot 956,696,300.3446976 956,696,300.3446976 956,696,300.3446976

Die aktuelle Marktkapitalisierung von ASK SPLAT beträgt $ 1.21M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von SPLAT liegt bei 656.70M, das Gesamtangebot bei 956696300.3446976. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 1.76M.