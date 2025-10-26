Der Echtzeitpreis von ASK SPLAT beträgt heute 0.00184168 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum SPLAT-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den SPLAT-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von ASK SPLAT beträgt heute 0.00184168 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum SPLAT-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den SPLAT-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

ASK SPLAT Preis (SPLAT)

1 SPLAT zu USD Echtzeitpreis:

$0.00184149
$0.00184149
+1.60%1D
ASK SPLAT (SPLAT) Echtzeit-Preis-Diagramm
ASK SPLAT (SPLAT) Preisinformationen (USD)

$ 0.00178228
$ 0.00178228
$ 0.00184864
$ 0.00184864
$ 0.00178228
$ 0.00178228

$ 0.00184864
$ 0.00184864

$ 0.02859411
$ 0.02859411

$ 0.00178228
$ 0.00178228

+0.25%

+1.67%

-38.69%

-38.69%

Der Echtzeitpreis von ASK SPLAT (SPLAT) beträgt $0.00184168. In den letzten 24 Stunden wurde SPLAT zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00178228 und einem Höchstpreis von $ 0.00184864 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von SPLAT liegt bei $ 0.02859411, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00178228.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich SPLAT im letzten Stunde um +0.25%, in den letzten 24 Stunden um +1.67% und in den vergangenen 7 Tagen um -38.69% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

ASK SPLAT (SPLAT) Marktinformationen

$ 1.21M
$ 1.21M

--
--

$ 1.76M
$ 1.76M

656.70M
656.70M

956,696,300.3446976
956,696,300.3446976

Die aktuelle Marktkapitalisierung von ASK SPLAT beträgt $ 1.21M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von SPLAT liegt bei 656.70M, das Gesamtangebot bei 956696300.3446976. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 1.76M.

ASK SPLAT (SPLAT)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von ASK SPLAT zu USD bei $ 0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von ASK SPLAT zu USD bei $ -0.0013324331.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von ASK SPLAT zu USD bei $ -0.0016746615.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von ASK SPLAT zu USD bei $ 0.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ 0+1.67%
30 Tage$ -0.0013324331-72.34%
60 Tage$ -0.0016746615-90.93%
90 Tage$ 0--

Was ist ASK SPLAT (SPLAT)

SPLAT is the first AI-powered crypto trading terminal built with traders, not against them. At its core, SPLAT combines real-time execution with an intelligent LLM (large language model) that acts as your trading companion. Whether you’re buying meme coins on Solana or trading perps on Hyperliquid, SPLAT bridges the gap between advanced tools and intuitive guidance.

Unlike most platforms that extract value from users, SPLAT flips the script. Every trade you make contributes directly back into the ecosystem — funding buybacks, staking rewards, and seasonal bonuses for the community. The vision is simple: a trading terminal where AI handles the heavy lifting, while users own the upside.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

ASK SPLAT (SPLAT) Ressource

Offizielle Website

ASK SPLAT-Preisprognose (USD)

Wie viel wird ASK SPLAT (SPLAT) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre ASK SPLAT-(SPLAT)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für ASK SPLAT zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die ASK SPLAT-Preisprognose an!

SPLAT zu lokalen Währungen

ASK SPLAT (SPLAT) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von ASK SPLAT (SPLAT) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von SPLAT Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu ASK SPLAT (SPLAT)

Wie viel ist ASK SPLAT (SPLAT) heute wert?
Der Echtzeitpreis von SPLAT in USD beträgt 0.00184168 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle SPLAT-zu-USD-Preis?
Der aktuelle SPLAT-zu-USD-Preis beträgt $ 0.00184168. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von ASK SPLAT?
Die Marktkapitalisierung von SPLAT beträgt $ 1.21M USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von SPLAT?
Das Umlaufangebot von SPLAT beträgt 656.70M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von SPLAT?
SPLAT erreichte einen Allzeithochpreis von 0.02859411 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von SPLAT?
SPLAT verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.00178228 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von SPLAT?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für SPLAT beträgt -- USD.
Wird SPLAT dieses Jahr noch steigen?
SPLAT könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die SPLAT-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

