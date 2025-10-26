APX (APX) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 1.18 $ 1.18 $ 1.18 24H Tief $ 1.2 $ 1.2 $ 1.2 24H Hoch 24H Tief $ 1.18$ 1.18 $ 1.18 24H Hoch $ 1.2$ 1.2 $ 1.2 Allzeithoch $ 2.42$ 2.42 $ 2.42 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) -0.22% Preisänderung (1T) +0.14% Preisänderung (7T) +1.04% Preisänderung (7T) +1.04%

Der Echtzeitpreis von APX (APX) beträgt $1.2. In den letzten 24 Stunden wurde APX zwischen einem Tiefstpreis von $ 1.18 und einem Höchstpreis von $ 1.2 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von APX liegt bei $ 2.42, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich APX im letzten Stunde um -0.22%, in den letzten 24 Stunden um +0.14% und in den vergangenen 7 Tagen um +1.04% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

APX (APX) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 44.79M$ 44.79M $ 44.79M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 4.75B$ 4.75B $ 4.75B Umlaufangebot 37.47M 37.47M 37.47M Gesamtangebot 3,975,255,603.427746 3,975,255,603.427746 3,975,255,603.427746

Die aktuelle Marktkapitalisierung von APX beträgt $ 44.79M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von APX liegt bei 37.47M, das Gesamtangebot bei 3975255603.427746. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 4.75B.