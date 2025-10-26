APIX (APIX) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.0000529 $ 0.0000529 $ 0.0000529 24H Tief $ 0.00005544 $ 0.00005544 $ 0.00005544 24H Hoch 24H Tief $ 0.0000529$ 0.0000529 $ 0.0000529 24H Hoch $ 0.00005544$ 0.00005544 $ 0.00005544 Allzeithoch $ 0.00013727$ 0.00013727 $ 0.00013727 Niedrigster Preis $ 0.00004066$ 0.00004066 $ 0.00004066 Preisänderung (1H) -0.02% Preisänderung (1T) +0.45% Preisänderung (7T) -4.73% Preisänderung (7T) -4.73%

Der Echtzeitpreis von APIX (APIX) beträgt $0.00005411. In den letzten 24 Stunden wurde APIX zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.0000529 und einem Höchstpreis von $ 0.00005544 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von APIX liegt bei $ 0.00013727, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00004066.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich APIX im letzten Stunde um -0.02%, in den letzten 24 Stunden um +0.45% und in den vergangenen 7 Tagen um -4.73% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

APIX (APIX) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 531.77K$ 531.77K $ 531.77K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 535.07K$ 535.07K $ 535.07K Umlaufangebot 9.83B 9.83B 9.83B Gesamtangebot 9,888,750,000.0 9,888,750,000.0 9,888,750,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von APIX beträgt $ 531.77K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von APIX liegt bei 9.83B, das Gesamtangebot bei 9888750000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 535.07K.