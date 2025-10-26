ApexToken (APX) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00096898 $ 0.00096898 $ 0.00096898 24H Tief $ 0.00098028 $ 0.00098028 $ 0.00098028 24H Hoch 24H Tief $ 0.00096898$ 0.00096898 $ 0.00096898 24H Hoch $ 0.00098028$ 0.00098028 $ 0.00098028 Allzeithoch $ 0.00208163$ 0.00208163 $ 0.00208163 Niedrigster Preis $ 0.00077465$ 0.00077465 $ 0.00077465 Preisänderung (1H) -0.27% Preisänderung (1T) -0.95% Preisänderung (7T) +15.67% Preisänderung (7T) +15.67%

Der Echtzeitpreis von ApexToken (APX) beträgt $0.00097092. In den letzten 24 Stunden wurde APX zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00096898 und einem Höchstpreis von $ 0.00098028 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von APX liegt bei $ 0.00208163, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00077465.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich APX im letzten Stunde um -0.27%, in den letzten 24 Stunden um -0.95% und in den vergangenen 7 Tagen um +15.67% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

ApexToken (APX) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 910.88K$ 910.88K $ 910.88K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 29.10M$ 29.10M $ 29.10M Umlaufangebot 938.56M 938.56M 938.56M Gesamtangebot 29,988,656,329.92101 29,988,656,329.92101 29,988,656,329.92101

Die aktuelle Marktkapitalisierung von ApexToken beträgt $ 910.88K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von APX liegt bei 938.56M, das Gesamtangebot bei 29988656329.92101. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 29.10M.