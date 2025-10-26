AnonymousCodingCult (ACC) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.103127 $ 0.103127 $ 0.103127 24H Tief $ 0.106152 $ 0.106152 $ 0.106152 24H Hoch 24H Tief $ 0.103127$ 0.103127 $ 0.103127 24H Hoch $ 0.106152$ 0.106152 $ 0.106152 Allzeithoch $ 0.188123$ 0.188123 $ 0.188123 Niedrigster Preis $ 0.02861669$ 0.02861669 $ 0.02861669 Preisänderung (1H) -0.44% Preisänderung (1T) +0.62% Preisänderung (7T) +1.21% Preisänderung (7T) +1.21%

Der Echtzeitpreis von AnonymousCodingCult (ACC) beträgt $0.105193. In den letzten 24 Stunden wurde ACC zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.103127 und einem Höchstpreis von $ 0.106152 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von ACC liegt bei $ 0.188123, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.02861669.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich ACC im letzten Stunde um -0.44%, in den letzten 24 Stunden um +0.62% und in den vergangenen 7 Tagen um +1.21% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

AnonymousCodingCult (ACC) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 715.57K$ 715.57K $ 715.57K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 715.57K$ 715.57K $ 715.57K Umlaufangebot 6.80M 6.80M 6.80M Gesamtangebot 6,802,446.508153 6,802,446.508153 6,802,446.508153

Die aktuelle Marktkapitalisierung von AnonymousCodingCult beträgt $ 715.57K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von ACC liegt bei 6.80M, das Gesamtangebot bei 6802446.508153. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 715.57K.