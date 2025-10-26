Andromeda (ANDR) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00112316 $ 0.00112316 $ 0.00112316 24H Tief $ 0.00122181 $ 0.00122181 $ 0.00122181 24H Hoch 24H Tief $ 0.00112316$ 0.00112316 $ 0.00112316 24H Hoch $ 0.00122181$ 0.00122181 $ 0.00122181 Allzeithoch $ 1.85$ 1.85 $ 1.85 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) +0.69% Preisänderung (1T) +1.04% Preisänderung (7T) -31.03% Preisänderung (7T) -31.03%

Der Echtzeitpreis von Andromeda (ANDR) beträgt $0.00114893. In den letzten 24 Stunden wurde ANDR zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00112316 und einem Höchstpreis von $ 0.00122181 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von ANDR liegt bei $ 1.85, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich ANDR im letzten Stunde um +0.69%, in den letzten 24 Stunden um +1.04% und in den vergangenen 7 Tagen um -31.03% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Andromeda (ANDR) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 263.02K$ 263.02K $ 263.02K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 1.15M$ 1.15M $ 1.15M Umlaufangebot 228.92M 228.92M 228.92M Gesamtangebot 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Andromeda beträgt $ 263.02K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von ANDR liegt bei 228.92M, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 1.15M.