Altered State Machine (ASTO) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: 24H Tief $ 0.0043162 24H Hoch $ 0.00440834 Allzeithoch $ 0.890471 Niedrigster Preis $ 0.00414492 Preisänderung (1H) -- Preisänderung (1T) -1.67% Preisänderung (7T) +3.00%

Der Echtzeitpreis von Altered State Machine (ASTO) beträgt $0.00433433. In den letzten 24 Stunden wurde ASTO zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.0043162 und einem Höchstpreis von $ 0.00440834 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von ASTO liegt bei $ 0.890471, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00414492.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich ASTO im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um -1.67% und in den vergangenen 7 Tagen um +3.00% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Altered State Machine (ASTO) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 3.56M Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 10.33M Umlaufangebot 821.19M Gesamtangebot 2,384,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Altered State Machine beträgt $ 3.56M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von ASTO liegt bei 821.19M, das Gesamtangebot bei 2384000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 10.33M.