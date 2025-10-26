Der Echtzeitpreis von Altered State Machine beträgt heute 0.00433433 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum ASTO-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den ASTO-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Altered State Machine beträgt heute 0.00433433 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum ASTO-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den ASTO-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Mehr über ASTO

ASTO-Preisinformationen

Offizielle ASTO-Website

ASTO-Tokenökonomie

ASTO-Preisprognose

Earn

Airdrop+

Nachrichten

Blog

Learn

Altered State Machine Logo

Altered State Machine Preis (ASTO)

Nicht aufgelistet

1 ASTO zu USD Echtzeitpreis:

$0.00433433
$0.00433433$0.00433433
-1.60%1D
mexc
Diese Token-Daten stammen von Drittanbietern. MEXC fungiert ausschließlich als Informationsaggregator. Entdecken Sie weitere aufgelistete Token auf dem MEXC Spot-Markt!
USD
Altered State Machine (ASTO) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 18:44:50 (UTC+8)

Altered State Machine (ASTO) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.0043162
$ 0.0043162$ 0.0043162
24H Tief
$ 0.00440834
$ 0.00440834$ 0.00440834
24H Hoch

$ 0.0043162
$ 0.0043162$ 0.0043162

$ 0.00440834
$ 0.00440834$ 0.00440834

$ 0.890471
$ 0.890471$ 0.890471

$ 0.00414492
$ 0.00414492$ 0.00414492

--

-1.67%

+3.00%

+3.00%

Der Echtzeitpreis von Altered State Machine (ASTO) beträgt $0.00433433. In den letzten 24 Stunden wurde ASTO zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.0043162 und einem Höchstpreis von $ 0.00440834 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von ASTO liegt bei $ 0.890471, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00414492.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich ASTO im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um -1.67% und in den vergangenen 7 Tagen um +3.00% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Altered State Machine (ASTO) Marktinformationen

$ 3.56M
$ 3.56M$ 3.56M

--
----

$ 10.33M
$ 10.33M$ 10.33M

821.19M
821.19M 821.19M

2,384,000,000.0
2,384,000,000.0 2,384,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Altered State Machine beträgt $ 3.56M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von ASTO liegt bei 821.19M, das Gesamtangebot bei 2384000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 10.33M.

Altered State Machine (ASTO)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von Altered State Machine zu USD bei $ 0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von Altered State Machine zu USD bei $ -0.0003322892.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von Altered State Machine zu USD bei $ -0.0016820407.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von Altered State Machine zu USD bei $ -0.004713588230491196.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ 0-1.67%
30 Tage$ -0.0003322892-7.66%
60 Tage$ -0.0016820407-38.80%
90 Tage$ -0.004713588230491196-52.09%

Was ist Altered State Machine (ASTO)

ASTO is the official token ticker of the Altered State Token, the ERC-20 utility token native to the Altered State Machine protocol and ecosystem. As a governance token, ASTO is also your ticket to Governance of the ASM protocol via the ElderDAO, which is currently still in development.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

Altered State Machine (ASTO) Ressource

Offizielle Website

Altered State Machine-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Altered State Machine (ASTO) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Altered State Machine-(ASTO)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Altered State Machine zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Altered State Machine-Preisprognose an!

ASTO zu lokalen Währungen

Altered State Machine (ASTO) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Altered State Machine (ASTO) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von ASTO Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu Altered State Machine (ASTO)

Wie viel ist Altered State Machine (ASTO) heute wert?
Der Echtzeitpreis von ASTO in USD beträgt 0.00433433 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle ASTO-zu-USD-Preis?
Der aktuelle ASTO-zu-USD-Preis beträgt $ 0.00433433. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Altered State Machine?
Die Marktkapitalisierung von ASTO beträgt $ 3.56M USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von ASTO?
Das Umlaufangebot von ASTO beträgt 821.19M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von ASTO?
ASTO erreichte einen Allzeithochpreis von 0.890471 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von ASTO?
ASTO verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.00414492 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von ASTO?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für ASTO beträgt -- USD.
Wird ASTO dieses Jahr noch steigen?
ASTO könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die ASTO-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 18:44:50 (UTC+8)

Altered State Machine (ASTO) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

HOT

Aktuell im Trend liegende Kryptowährungen, die große Marktaufmerksamkeit auf sich ziehen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$112,427.15
$112,427.15$112,427.15

+0.93%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,984.02
$3,984.02$3,984.02

+1.30%

Ping Logo

Ping

PING

$0.05307
$0.05307$0.05307

-22.63%

ChainOpera AI Logo

ChainOpera AI

COAI

$6.3807
$6.3807$6.3807

-13.08%

Solana Logo

Solana

SOL

$194.96
$194.96$194.96

+1.59%

TOP-Volumen

Die Kryptowährungen mit dem höchsten Handelsvolumen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$112,427.15
$112,427.15$112,427.15

+0.93%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,984.02
$3,984.02$3,984.02

+1.30%

XRP Logo

XRP

XRP

$2.6318
$2.6318$2.6318

+1.29%

Solana Logo

Solana

SOL

$194.96
$194.96$194.96

+1.59%

DOGE Logo

DOGE

DOGE

$0.19878
$0.19878$0.19878

+1.29%

Neulich hinzugefügt

Kürzlich aufgelistete Kryptowährungen, die zum Handeln verfügbar sind

SNAPX Logo

SNAPX

XNAP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.6932
$0.6932$0.6932

+1,055.33%

SILVER Logo

SILVER

SILVER

$0.000000000000094
$0.000000000000094$0.000000000000094

-28.78%

AstroVerse Logo

AstroVerse

ASTRO

$0.050656
$0.050656$0.050656

-85.52%

HODL Logo

HODL

HODL

$0.1910
$0.1910$0.1910

-82.35%

Top Gainers

Die größten Krypto‑Anstiege des Tages

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.6932
$0.6932$0.6932

+1,055.33%

QBOT AI TRADING Logo

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.0000000000000000000240
$0.0000000000000000000240$0.0000000000000000000240

+118.18%

Fortune Room Logo

Fortune Room

NEWFRT

$0.000000000000000010800
$0.000000000000000010800$0.000000000000000010800

+96.36%

SEDA Logo

SEDA

SEDA

$0.15328
$0.15328$0.15328

+87.61%

Saros Logo

Saros

SAROS

$0.114201
$0.114201$0.114201

+44.64%