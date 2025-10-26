Alpha Pay (ALPAY) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0$ 0 $ 0 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) +0.36% Preisänderung (1T) -15.06% Preisänderung (7T) -7.61% Preisänderung (7T) -7.61%

Der Echtzeitpreis von Alpha Pay (ALPAY) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde ALPAY zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von ALPAY liegt bei $ 0, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich ALPAY im letzten Stunde um +0.36%, in den letzten 24 Stunden um -15.06% und in den vergangenen 7 Tagen um -7.61% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Alpha Pay (ALPAY) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 100.94K$ 100.94K $ 100.94K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 100.94K$ 100.94K $ 100.94K Umlaufangebot 1.00B 1.00B 1.00B Gesamtangebot 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Alpha Pay beträgt $ 100.94K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von ALPAY liegt bei 1.00B, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 100.94K.