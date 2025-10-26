AIMX (AIMX) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0.02766477$ 0.02766477 $ 0.02766477 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) +1.43% Preisänderung (1T) +2.81% Preisänderung (7T) -1.17% Preisänderung (7T) -1.17%

Der Echtzeitpreis von AIMX (AIMX) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde AIMX zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von AIMX liegt bei $ 0.02766477, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich AIMX im letzten Stunde um +1.43%, in den letzten 24 Stunden um +2.81% und in den vergangenen 7 Tagen um -1.17% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

AIMX (AIMX) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 171.47K$ 171.47K $ 171.47K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 255.47K$ 255.47K $ 255.47K Umlaufangebot 394.67M 394.67M 394.67M Gesamtangebot 588,000,000.0 588,000,000.0 588,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von AIMX beträgt $ 171.47K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von AIMX liegt bei 394.67M, das Gesamtangebot bei 588000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 255.47K.