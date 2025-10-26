aibrk (AIBRK) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0.00420528$ 0.00420528 $ 0.00420528 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) -2.47% Preisänderung (1T) -2.51% Preisänderung (7T) +107.81% Preisänderung (7T) +107.81%

Der Echtzeitpreis von aibrk (AIBRK) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde AIBRK zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von AIBRK liegt bei $ 0.00420528, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich AIBRK im letzten Stunde um -2.47%, in den letzten 24 Stunden um -2.51% und in den vergangenen 7 Tagen um +107.81% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

aibrk (AIBRK) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 714.97K$ 714.97K $ 714.97K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 714.97K$ 714.97K $ 714.97K Umlaufangebot 1.00B 1.00B 1.00B Gesamtangebot 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von aibrk beträgt $ 714.97K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von AIBRK liegt bei 1.00B, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 714.97K.