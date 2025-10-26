Der Echtzeitpreis von AI Analysis Token beträgt heute 0.370926 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum AIAT-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den AIAT-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von AI Analysis Token beträgt heute 0.370926 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum AIAT-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den AIAT-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

1 AIAT zu USD Echtzeitpreis:

$0.370926
+1.90%1D
Diese Token-Daten stammen von Drittanbietern. MEXC fungiert ausschließlich als Informationsaggregator. Entdecken Sie weitere aufgelistete Token auf dem MEXC Spot-Markt!
USD
AI Analysis Token (AIAT) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 18:29:49 (UTC+8)

AI Analysis Token (AIAT) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.363513
24H Tief
$ 0.37311
24H Hoch

$ 0.363513
$ 0.37311
$ 0.918633
$ 0.21345
-0.26%

+1.98%

+8.31%

+8.31%

Der Echtzeitpreis von AI Analysis Token (AIAT) beträgt $0.370926. In den letzten 24 Stunden wurde AIAT zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.363513 und einem Höchstpreis von $ 0.37311 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von AIAT liegt bei $ 0.918633, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.21345.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich AIAT im letzten Stunde um -0.26%, in den letzten 24 Stunden um +1.98% und in den vergangenen 7 Tagen um +8.31% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

AI Analysis Token (AIAT) Marktinformationen

$ 40.93M
--
$ 185.46M
110.35M
500,000,000.0
Die aktuelle Marktkapitalisierung von AI Analysis Token beträgt $ 40.93M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von AIAT liegt bei 110.35M, das Gesamtangebot bei 500000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 185.46M.

AI Analysis Token (AIAT)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von AI Analysis Token zu USD bei $ +0.00719317.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von AI Analysis Token zu USD bei $ +0.0724175150.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von AI Analysis Token zu USD bei $ +0.0213210861.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von AI Analysis Token zu USD bei $ +0.0392686127092295.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ +0.00719317+1.98%
30 Tage$ +0.0724175150+19.52%
60 Tage$ +0.0213210861+5.75%
90 Tage$ +0.0392686127092295+11.84%

Was ist AI Analysis Token (AIAT)

Launched in 2023, AI Analysis was formed by a diverse team from around the world to create a Holistic ecosystem centred around the world of trading and the integration of cutting-edge artificial intelligence technology.

The origins of the project are rooted in the trading of financial instruments including the FOREX & Cryptocurrency markets. The concept of AI Analysis was created to provide a suite of services to synergistically enhance traders' capabilities across an array of markets with applications at both retail and institutional levels.

These services include the AI Signals service, which analyses financial instruments using a well-established and proven strategy to identify trading opportunities. The AI Analysis Exchange serves as the optimal platform for executing trades, offering low latency, deep liquidity, and tight spreads. The AI Analysis Mastercard provides user-friendly payment solutions, accepted worldwide, including at ATMs, ensuring seamless global transactions for a digital world.

These services are supported and underpinned by the AI Analysis Token (AIAT) providing critical utility across the ecosystem.

AI Analysis Token (AIAT) Ressource

AI Analysis Token-Preisprognose (USD)

Wie viel wird AI Analysis Token (AIAT) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre AI Analysis Token-(AIAT)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für AI Analysis Token zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die AI Analysis Token-Preisprognose an!

AIAT zu lokalen Währungen

AI Analysis Token (AIAT) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von AI Analysis Token (AIAT) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von AIAT Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu AI Analysis Token (AIAT)

Wie viel ist AI Analysis Token (AIAT) heute wert?
Der Echtzeitpreis von AIAT in USD beträgt 0.370926 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle AIAT-zu-USD-Preis?
Der aktuelle AIAT-zu-USD-Preis beträgt $ 0.370926. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von AI Analysis Token?
Die Marktkapitalisierung von AIAT beträgt $ 40.93M USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von AIAT?
Das Umlaufangebot von AIAT beträgt 110.35M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von AIAT?
AIAT erreichte einen Allzeithochpreis von 0.918633 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von AIAT?
AIAT verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.21345 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von AIAT?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für AIAT beträgt -- USD.
Wird AIAT dieses Jahr noch steigen?
AIAT könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die AIAT-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
AI Analysis Token (AIAT) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

