AI Analysis Token (AIAT) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.363513 $ 0.363513 $ 0.363513 24H Tief $ 0.37311 $ 0.37311 $ 0.37311 24H Hoch 24H Tief $ 0.363513$ 0.363513 $ 0.363513 24H Hoch $ 0.37311$ 0.37311 $ 0.37311 Allzeithoch $ 0.918633$ 0.918633 $ 0.918633 Niedrigster Preis $ 0.21345$ 0.21345 $ 0.21345 Preisänderung (1H) -0.26% Preisänderung (1T) +1.98% Preisänderung (7T) +8.31% Preisänderung (7T) +8.31%

Der Echtzeitpreis von AI Analysis Token (AIAT) beträgt $0.370926. In den letzten 24 Stunden wurde AIAT zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.363513 und einem Höchstpreis von $ 0.37311 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von AIAT liegt bei $ 0.918633, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.21345.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich AIAT im letzten Stunde um -0.26%, in den letzten 24 Stunden um +1.98% und in den vergangenen 7 Tagen um +8.31% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

AI Analysis Token (AIAT) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 40.93M$ 40.93M $ 40.93M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 185.46M$ 185.46M $ 185.46M Umlaufangebot 110.35M 110.35M 110.35M Gesamtangebot 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von AI Analysis Token beträgt $ 40.93M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von AIAT liegt bei 110.35M, das Gesamtangebot bei 500000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 185.46M.