AGiXT (AGIXT) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0.104418$ 0.104418 $ 0.104418 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) -0.97% Preisänderung (1T) +10.46% Preisänderung (7T) +14.71% Preisänderung (7T) +14.71%

Der Echtzeitpreis von AGiXT (AGIXT) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde AGIXT zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von AGIXT liegt bei $ 0.104418, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich AGIXT im letzten Stunde um -0.97%, in den letzten 24 Stunden um +10.46% und in den vergangenen 7 Tagen um +14.71% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

AGiXT (AGIXT) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 500.62K$ 500.62K $ 500.62K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 500.62K$ 500.62K $ 500.62K Umlaufangebot 1000.00M 1000.00M 1000.00M Gesamtangebot 999,999,837.38 999,999,837.38 999,999,837.38

Die aktuelle Marktkapitalisierung von AGiXT beträgt $ 500.62K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von AGIXT liegt bei 1000.00M, das Gesamtangebot bei 999999837.38. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 500.62K.