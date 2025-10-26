Agentic Studio (AGENTIC) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0.01998756$ 0.01998756 $ 0.01998756 Niedrigster Preis $ 0.00388743$ 0.00388743 $ 0.00388743 Preisänderung (1H) -- Preisänderung (1T) -- Preisänderung (7T) -0.09% Preisänderung (7T) -0.09%

Der Echtzeitpreis von Agentic Studio (AGENTIC) beträgt $0.00394934. In den letzten 24 Stunden wurde AGENTIC zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von AGENTIC liegt bei $ 0.01998756, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00388743.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich AGENTIC im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um -- und in den vergangenen 7 Tagen um -0.09% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Agentic Studio (AGENTIC) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 19.75K$ 19.75K $ 19.75K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 19.75K$ 19.75K $ 19.75K Umlaufangebot 5.00M 5.00M 5.00M Gesamtangebot 5,000,000.0 5,000,000.0 5,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Agentic Studio beträgt $ 19.75K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von AGENTIC liegt bei 5.00M, das Gesamtangebot bei 5000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 19.75K.