AgentForge (AGE) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0.083254$ 0.083254 $ 0.083254 Niedrigster Preis $ 0.00847396$ 0.00847396 $ 0.00847396 Preisänderung (1H) -- Preisänderung (1T) -- Preisänderung (7T) 0.00% Preisänderung (7T) 0.00%

Der Echtzeitpreis von AgentForge (AGE) beträgt $0.00956599. In den letzten 24 Stunden wurde AGE zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von AGE liegt bei $ 0.083254, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00847396.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich AGE im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um -- und in den vergangenen 7 Tagen um 0.00% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

AgentForge (AGE) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 9.57K$ 9.57K $ 9.57K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 9.57K$ 9.57K $ 9.57K Umlaufangebot 1.00M 1.00M 1.00M Gesamtangebot 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von AgentForge beträgt $ 9.57K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von AGE liegt bei 1.00M, das Gesamtangebot bei 1000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 9.57K.