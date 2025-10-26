Agent DORA (AD) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 24H Tief $ 0 24H Hoch Allzeithoch $ 0.00167666 Niedrigster Preis $ 0 Preisänderung (1H) -- Preisänderung (1T) -- Preisänderung (7T) -0.48%

Der Echtzeitpreis von Agent DORA (AD) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde AD zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von AD liegt bei $ 0.00167666, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich AD im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um -- und in den vergangenen 7 Tagen um -0.48% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Agent DORA (AD) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 11.80K Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 11.80K Umlaufangebot 999.40M Gesamtangebot 999,400,777.706732

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Agent DORA beträgt $ 11.80K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von AD liegt bei 999.40M, das Gesamtangebot bei 999400777.706732. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 11.80K.