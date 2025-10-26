Agent Daredevil (DARE) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0$ 0 $ 0 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) -2.29% Preisänderung (1T) +126.11% Preisänderung (7T) +221.80% Preisänderung (7T) +221.80%

Der Echtzeitpreis von Agent Daredevil (DARE) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde DARE zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von DARE liegt bei $ 0, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich DARE im letzten Stunde um -2.29%, in den letzten 24 Stunden um +126.11% und in den vergangenen 7 Tagen um +221.80% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Agent Daredevil (DARE) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 318.47K$ 318.47K $ 318.47K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 600.89K$ 600.89K $ 600.89K Umlaufangebot 530.00M 530.00M 530.00M Gesamtangebot 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Agent Daredevil beträgt $ 318.47K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von DARE liegt bei 530.00M, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 600.89K.