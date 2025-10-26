Der Echtzeitpreis von AGENT BAPO beträgt heute 0 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum BAPO-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den BAPO-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von AGENT BAPO beträgt heute 0 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum BAPO-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den BAPO-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Mehr über BAPO

BAPO-Preisinformationen

Offizielle BAPO-Website

BAPO-Tokenökonomie

BAPO-Preisprognose

AGENT BAPO Preis (BAPO)

1 BAPO zu USD Echtzeitpreis:

$0.00011517
$0.00011517
+2.30%1D
Diese Token-Daten stammen von Drittanbietern. MEXC fungiert ausschließlich als Informationsaggregator. Entdecken Sie weitere aufgelistete Token auf dem MEXC Spot-Markt!
USD
AGENT BAPO (BAPO) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 21:46:35 (UTC+8)

AGENT BAPO (BAPO) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0
$ 0
24H Tief
$ 0
$ 0
24H Hoch

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0.00162005
$ 0.00162005

$ 0
$ 0

--

+2.34%

-8.43%

-8.43%

Der Echtzeitpreis von AGENT BAPO (BAPO) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde BAPO zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von BAPO liegt bei $ 0.00162005, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich BAPO im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um +2.34% und in den vergangenen 7 Tagen um -8.43% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

AGENT BAPO (BAPO) Marktinformationen

$ 11.52K
$ 11.52K

--
--

$ 11.52K
$ 11.52K

100.00M
100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von AGENT BAPO beträgt $ 11.52K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von BAPO liegt bei 100.00M, das Gesamtangebot bei 100000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 11.52K.

AGENT BAPO (BAPO)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von AGENT BAPO zu USD bei $ 0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von AGENT BAPO zu USD bei $ 0.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von AGENT BAPO zu USD bei $ 0.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von AGENT BAPO zu USD bei $ 0.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ 0+2.34%
30 Tage$ 0-43.53%
60 Tage$ 0-60.99%
90 Tage$ 0--

Was ist AGENT BAPO (BAPO)

Agent Bapo is a memecoin and an AI model that can generate art, music and videos. Utilising AI to be benifeted for users to help them in their projects and daily business, Bapo holders will have access for free to the dAPP without paying any subscriptions, for unholders and users outside the chain, there will be a small subscription per month in which bapo holders will benifit as a revenue share. More tools will be unlocked on our dAPP plus as part of the upcoming steps there will be a mini app that will be used in the new base app.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

AGENT BAPO (BAPO) Ressource

Offizielle Website

AGENT BAPO-Preisprognose (USD)

Wie viel wird AGENT BAPO (BAPO) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre AGENT BAPO-(BAPO)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für AGENT BAPO zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die AGENT BAPO-Preisprognose an!

BAPO zu lokalen Währungen

AGENT BAPO (BAPO) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von AGENT BAPO (BAPO) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von BAPO Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu AGENT BAPO (BAPO)

Wie viel ist AGENT BAPO (BAPO) heute wert?
Der Echtzeitpreis von BAPO in USD beträgt 0 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle BAPO-zu-USD-Preis?
Der aktuelle BAPO-zu-USD-Preis beträgt $ 0. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von AGENT BAPO?
Die Marktkapitalisierung von BAPO beträgt $ 11.52K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von BAPO?
Das Umlaufangebot von BAPO beträgt 100.00M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von BAPO?
BAPO erreichte einen Allzeithochpreis von 0.00162005 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von BAPO?
BAPO verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von BAPO?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für BAPO beträgt -- USD.
Wird BAPO dieses Jahr noch steigen?
BAPO könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die BAPO-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

$113,829.70

$4,090.74

$0.04757

$6.5036

$199.21

$4,090.74

$113,829.70

$2.6455

$199.21

$0.20317

$0.00000

$0.00000

$0.0832

$0.000000000000079

$0.050355

$0.13728

$0.13205

$0.2660

$0.117632

$0.0000000000000000000139

