AGENT BAPO (BAPO) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0.00162005$ 0.00162005 $ 0.00162005 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) -- Preisänderung (1T) +2.34% Preisänderung (7T) -8.43% Preisänderung (7T) -8.43%

Der Echtzeitpreis von AGENT BAPO (BAPO) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde BAPO zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von BAPO liegt bei $ 0.00162005, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich BAPO im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um +2.34% und in den vergangenen 7 Tagen um -8.43% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

AGENT BAPO (BAPO) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 11.52K$ 11.52K $ 11.52K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 11.52K$ 11.52K $ 11.52K Umlaufangebot 100.00M 100.00M 100.00M Gesamtangebot 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von AGENT BAPO beträgt $ 11.52K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von BAPO liegt bei 100.00M, das Gesamtangebot bei 100000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 11.52K.