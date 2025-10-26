Affyn (FYN) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: 24H Tief $ 0.00109381 24H Hoch $ 0.00115776 Allzeithoch $ 1.84 Niedrigster Preis $ 0 Preisänderung (1H) +1.06% Preisänderung (1T) +3.09% Preisänderung (7T) +3.47%

Der Echtzeitpreis von Affyn (FYN) beträgt $0.00112819. In den letzten 24 Stunden wurde FYN zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00109381 und einem Höchstpreis von $ 0.00115776 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von FYN liegt bei $ 1.84, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich FYN im letzten Stunde um +1.06%, in den letzten 24 Stunden um +3.09% und in den vergangenen 7 Tagen um +3.47% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Affyn (FYN) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 433.14K Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 1.13M Umlaufangebot 383.92M Gesamtangebot 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Affyn beträgt $ 433.14K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von FYN liegt bei 383.92M, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 1.13M.