ABSCHAD (CHAD) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 24H Tief $ 0 24H Hoch Allzeithoch $ 0 Niedrigster Preis $ 0 Preisänderung (1H) -- Preisänderung (1T) -0.18% Preisänderung (7T) -26.26%

Der Echtzeitpreis von ABSCHAD (CHAD) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde CHAD zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von CHAD liegt bei $ 0, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich CHAD im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um -0.18% und in den vergangenen 7 Tagen um -26.26% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

ABSCHAD (CHAD) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 30.78K Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 30.78K Umlaufangebot 992.05M Gesamtangebot 992,051,477.3167694

Die aktuelle Marktkapitalisierung von ABSCHAD beträgt $ 30.78K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von CHAD liegt bei 992.05M, das Gesamtangebot bei 992051477.3167694. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 30.78K.