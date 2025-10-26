A0x (A0X) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00003007 $ 0.00003007 $ 0.00003007 24H Tief $ 0.00004133 $ 0.00004133 $ 0.00004133 24H Hoch 24H Tief $ 0.00003007$ 0.00003007 $ 0.00003007 24H Hoch $ 0.00004133$ 0.00004133 $ 0.00004133 Allzeithoch $ 0.00009966$ 0.00009966 $ 0.00009966 Niedrigster Preis $ 0.00001265$ 0.00001265 $ 0.00001265 Preisänderung (1H) -8.27% Preisänderung (1T) +10.87% Preisänderung (7T) +20.56% Preisänderung (7T) +20.56%

Der Echtzeitpreis von A0x (A0X) beträgt $0.00003396. In den letzten 24 Stunden wurde A0X zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00003007 und einem Höchstpreis von $ 0.00004133 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von A0X liegt bei $ 0.00009966, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00001265.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich A0X im letzten Stunde um -8.27%, in den letzten 24 Stunden um +10.87% und in den vergangenen 7 Tagen um +20.56% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

A0x (A0X) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 3.39M$ 3.39M $ 3.39M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 3.39M$ 3.39M $ 3.39M Umlaufangebot 99.94B 99.94B 99.94B Gesamtangebot 99,943,379,468.7149 99,943,379,468.7149 99,943,379,468.7149

Die aktuelle Marktkapitalisierung von A0x beträgt $ 3.39M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von A0X liegt bei 99.94B, das Gesamtangebot bei 99943379468.7149. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 3.39M.