Was ist YALA (YALA)

Yala ist ein Asset-Protokoll rund um Bitcoin, das darauf abzielt, die Bitcoin-Liquidität in verschiedenen Ökosystemen zu stärken – durch den Einsatz von $YU, einem durch Bitcoin besicherten Stablecoin, der an den US-Dollar gekoppelt ist. Indem Benutzer BTC hinterlegen und direkt $YU prägen können, ermöglicht Yala die nahtlose Einbindung von Bitcoin in den DeFi-Bereich und schafft renditestarke Möglichkeiten bei hoher Kapital­effizienz. Yala ist ein Asset-Protokoll rund um Bitcoin, das darauf abzielt, die Bitcoin-Liquidität in verschiedenen Ökosystemen zu stärken – durch den Einsatz von $YU, einem durch Bitcoin besicherten Stablecoin, der an den US-Dollar gekoppelt ist. Indem Benutzer BTC hinterlegen und direkt $YU prägen können, ermöglicht Yala die nahtlose Einbindung von Bitcoin in den DeFi-Bereich und schafft renditestarke Möglichkeiten bei hoher Kapital­effizienz.

YALA ist auf MEXC verfügbar und bietet Ihnen den Komfort, den Token direkt auf unserer Plattform zu kaufen, zu halten, zu überweisen und zu staken.



YALA-Preisprognose (USD)

Wie viel wird YALA (YALA) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre YALA-(YALA)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für YALA zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die YALA-Preisprognose an!

YALA (YALA) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von YALA (YALA) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von YALA Token!

YALA Ressource

Für ein tieferes Verständnis von YALA sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu YALA Wie viel ist YALA (YALA) heute wert? Der Echtzeitpreis von YALA in USD beträgt 0.09557 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert. Was ist der aktuelle YALA-zu-USD-Preis? $ 0.09557 . Nutzen Sie den Der aktuelle YALA-zu-USD-Preis beträgt. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung. Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von YALA? Die Marktkapitalisierung von YALA beträgt $ 23.54M USD . Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an. Wie hoch ist das Umlaufangebot von YALA? Das Umlaufangebot von YALA beträgt 246.36M USD . Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von YALA? YALA erreichte einen Allzeithochpreis von 0.45623373838083625 USD . Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von YALA? YALA verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.060140710054708627 USD . Wie hoch ist das Handelsvolumen von YALA? Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für YALA beträgt $ 57.86K USD . Wird YALA dieses Jahr noch steigen? YALA könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die YALA-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.

YALA (YALA) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8) Art Information 10-25 15:47:08 Branchen-Updates Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt 10-25 13:34:16 Branchen-Updates x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich 10-25 06:10:28 Branchen-Updates Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht 10-24 21:49:00 Branchen-Updates Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen 10-23 22:32:48 Branchen-Updates Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst" 10-23 15:34:02 Branchen-Updates Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

