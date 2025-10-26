Der Echtzeitpreis von YALA beträgt heute 0.09557 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum YALA-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den YALA-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von YALA beträgt heute 0.09557 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum YALA-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den YALA-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

YALA Kurs(YALA)

1 YALA zu USD Echtzeitpreis:

$0.09551
$0.09551$0.09551
+2.39%1D
USD
YALA (YALA) Echtzeit-Preis-Diagramm
YALA (YALA) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.0904
$ 0.0904$ 0.0904
24H Tief
$ 0.09562
$ 0.09562$ 0.09562
24H Hoch

$ 0.0904
$ 0.0904$ 0.0904

$ 0.09562
$ 0.09562$ 0.09562

$ 0.45623373838083625
$ 0.45623373838083625$ 0.45623373838083625

$ 0.060140710054708627
$ 0.060140710054708627$ 0.060140710054708627

+1.01%

+2.39%

+14.20%

+14.20%

Der Echtzeitpreis von YALA (YALA) beträgt $ 0.09557. In den letzten 24 Stunden wurde YALA zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.0904 und einem Höchstpreis von $ 0.09562 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von YALA liegt bei $ 0.45623373838083625, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.060140710054708627.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich YALA im letzten Stunde um +1.01%, in den letzten 24 Stunden um +2.39% und in den vergangenen 7 Tagen um +14.20% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

YALA (YALA) Marktinformationen

No.809

$ 23.54M
$ 23.54M$ 23.54M

$ 57.86K
$ 57.86K$ 57.86K

$ 95.57M
$ 95.57M$ 95.57M

246.36M
246.36M 246.36M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

24.63%

BSC

Die aktuelle Marktkapitalisierung von YALA beträgt $ 23.54M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 57.86K. Das Umlaufangebot von YALA liegt bei 246.36M, das Gesamtangebot bei 1000000000. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 95.57M.

YALA (YALA)-Preisverlauf USD

Verfolgen Sie die Preisänderungen von YALA für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage:

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ +0.0022294+2.39%
30 Tage$ -0.00139-1.44%
60 Tage$ -0.04782-33.35%
90 Tage$ -0.09996-51.13%
YALA-Preisänderung heute

Heute verzeichnete YALA eine Veränderung von $ +0.0022294 (+2.39%), was die aktuelle Marktaktivität widerspiegelt.

YALA 30-Tage-Presänderung

In den letzten 30 Tagen hat sich der Preis um $ -0.00139(-1.44%) verändert – ein Hinweis auf die kurzfristige Performance des Tokens.

YALA 60-Tage-Preisänderung

Mit einem erweiterten Blick auf 60 Tage verzeichnete YALA eine Veränderung von $ -0.04782 (-33.35%) – ein umfassenderer Einblick in die Performance.

YALA 90-Tage-Preisänderung

Bei Betrachtung des 90-Tage-Trends bewegte sich der Preis um $ -0.09996 (-51.13%), was Einblicke in die langfristige Entwicklung des Tokens ermöglicht.

Möchten Sie den vollständigen Preisverlauf und alle Kursbewegungen von YALA (YALA) freischalten?

Sehen Sie sich jetzt die Seite mit dem YALA-Preisverlauf an.

Was ist YALA (YALA)

Yala ist ein Asset-Protokoll rund um Bitcoin, das darauf abzielt, die Bitcoin-Liquidität in verschiedenen Ökosystemen zu stärken – durch den Einsatz von $YU, einem durch Bitcoin besicherten Stablecoin, der an den US-Dollar gekoppelt ist. Indem Benutzer BTC hinterlegen und direkt $YU prägen können, ermöglicht Yala die nahtlose Einbindung von Bitcoin in den DeFi-Bereich und schafft renditestarke Möglichkeiten bei hoher Kapital­effizienz.

YALA ist auf MEXC verfügbar und bietet Ihnen den Komfort, den Token direkt auf unserer Plattform zu kaufen, zu halten, zu überweisen und zu staken. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor oder ein Neuling in der Welt der Kryptowährungen sind, MEXC bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Vielzahl von Tools, um Ihre YALA Investitionen effektiv zu verwalten. Für detailliertere Informationen zu diesem Token laden wir Sie ein, unsere Einführungsseite zu digitalen Vermögenswerten zu besuchen.

Darüber hinaus können Sie:
- YALA Staking-Verfügbarkeit prüfen um zu sehen, wie Sie Belohnungen für Ihre Bestände erhalten können.
- Bewertungen und Analysen zu YALA auf unserem Blog lesen, um über die neuesten Markttrends und Experteneinblicke auf dem Laufenden zu bleiben.

Unsere umfassenden Ressourcen sind darauf ausgelegt, Ihr YALA-Kauferlebnis reibungslos und informiert zu gestalten und sicherzustellen, dass Sie über alle Tools und Kenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um sicher zu investieren.

YALA-Preisprognose (USD)

Wie viel wird YALA (YALA) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre YALA-(YALA)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für YALA zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die YALA-Preisprognose an!

YALA (YALA) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von YALA (YALA) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von YALA Token!

Wie kauft man YALA YALA

Suchen Sie nach wie man YALA kauft? Der Vorgang ist ganz einfach und problemlos! Sie können YALA direkt auf MEXC kaufen, indem Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung „Wie man kauft” folgen. Wir stellen Ihnen detaillierte Anweisungen und Video-Tutorials zur Verfügung, die Ihnen zeigen, wie Sie sich bei MEXC registrieren und die verschiedenen verfügbaren bequemen Zahlungsoptionen anwenden.

YALA zu lokalen Währungen

YALA Ressource

Für ein tieferes Verständnis von YALA sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Whitepaper
Offizielle YALA Website
Block-Explorer

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu YALA

Wie viel ist YALA (YALA) heute wert?
Der Echtzeitpreis von YALA in USD beträgt 0.09557 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle YALA-zu-USD-Preis?
Der aktuelle YALA-zu-USD-Preis beträgt $ 0.09557. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von YALA?
Die Marktkapitalisierung von YALA beträgt $ 23.54M USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von YALA?
Das Umlaufangebot von YALA beträgt 246.36M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von YALA?
YALA erreichte einen Allzeithochpreis von 0.45623373838083625 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von YALA?
YALA verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.060140710054708627 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von YALA?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für YALA beträgt $ 57.86K USD.
Wird YALA dieses Jahr noch steigen?
YALA könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die YALA-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

