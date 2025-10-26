Der Echtzeitpreis von OroBit beträgt heute 1.7707 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum XRB-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den XRB-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von OroBit beträgt heute 1.7707 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum XRB-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den XRB-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

OroBit Kurs(XRB)

$1.7707
$1.7707$1.7707
-2.90%1D
OroBit (XRB) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 17:33:15 (UTC+8)

OroBit (XRB) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 1.4844
$ 1.4844$ 1.4844
24H Tief
$ 1.9078
$ 1.9078$ 1.9078
24H Hoch

$ 1.4844
$ 1.4844$ 1.4844

$ 1.9078
$ 1.9078$ 1.9078

--
----

--
----

+4.33%

-2.90%

+2.38%

+2.38%

Der Echtzeitpreis von OroBit (XRB) beträgt $ 1.7707. In den letzten 24 Stunden wurde XRB zwischen einem Tiefstpreis von $ 1.4844 und einem Höchstpreis von $ 1.9078 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von XRB liegt bei --, der bisherige Tiefstpreis bei --.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich XRB im letzten Stunde um +4.33%, in den letzten 24 Stunden um -2.90% und in den vergangenen 7 Tagen um +2.38% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

OroBit (XRB) Marktinformationen

--
----

$ 87.92K
$ 87.92K$ 87.92K

$ 885.35M
$ 885.35M$ 885.35M

--
----

500,000,000
500,000,000 500,000,000

ETH

Die aktuelle Marktkapitalisierung von OroBit beträgt -- bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 87.92K. Das Umlaufangebot von XRB liegt bei --, das Gesamtangebot bei 500000000. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 885.35M.

OroBit (XRB)-Preisverlauf USD

Verfolgen Sie die Preisänderungen von OroBit für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage:

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ -0.052884-2.90%
30 Tage$ +0.6746+61.54%
60 Tage$ +1.2707+254.14%
90 Tage$ +1.2707+254.14%
OroBit-Preisänderung heute

Heute verzeichnete XRB eine Veränderung von $ -0.052884 (-2.90%), was die aktuelle Marktaktivität widerspiegelt.

OroBit 30-Tage-Presänderung

In den letzten 30 Tagen hat sich der Preis um $ +0.6746(+61.54%) verändert – ein Hinweis auf die kurzfristige Performance des Tokens.

OroBit 60-Tage-Preisänderung

Mit einem erweiterten Blick auf 60 Tage verzeichnete XRB eine Veränderung von $ +1.2707 (+254.14%) – ein umfassenderer Einblick in die Performance.

OroBit 90-Tage-Preisänderung

Bei Betrachtung des 90-Tage-Trends bewegte sich der Preis um $ +1.2707 (+254.14%), was Einblicke in die langfristige Entwicklung des Tokens ermöglicht.

Möchten Sie den vollständigen Preisverlauf und alle Kursbewegungen von OroBit (XRB) freischalten?

Sehen Sie sich jetzt die Seite mit dem OroBit-Preisverlauf an.

Was ist OroBit (XRB)

OroBit ist ein Bitcoin-natives Protokoll, das programmierbare Finanzen durch sein Smart Contract Language (SCL) Protokoll ermöglicht. Aufgebaut auf Bitcoin Layer 1 und dem Lightning Network, erlaubt OroBit die sichere Tokenisierung, den nahtlosen Transfer und die erweiterte Programmierbarkeit von realen Vermögenswerten wie Gold, Immobilien und Rohstoffen.

OroBit ist auf MEXC verfügbar und bietet Ihnen den Komfort, den Token direkt auf unserer Plattform zu kaufen, zu halten, zu überweisen und zu staken. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor oder ein Neuling in der Welt der Kryptowährungen sind, MEXC bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Vielzahl von Tools, um Ihre OroBit Investitionen effektiv zu verwalten. Für detailliertere Informationen zu diesem Token laden wir Sie ein, unsere Einführungsseite zu digitalen Vermögenswerten zu besuchen.

Darüber hinaus können Sie:
- XRB Staking-Verfügbarkeit prüfen um zu sehen, wie Sie Belohnungen für Ihre Bestände erhalten können.
- Bewertungen und Analysen zu OroBit auf unserem Blog lesen, um über die neuesten Markttrends und Experteneinblicke auf dem Laufenden zu bleiben.

Unsere umfassenden Ressourcen sind darauf ausgelegt, Ihr OroBit-Kauferlebnis reibungslos und informiert zu gestalten und sicherzustellen, dass Sie über alle Tools und Kenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um sicher zu investieren.

OroBit-Preisprognose (USD)

Wie viel wird OroBit (XRB) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre OroBit-(XRB)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für OroBit zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die OroBit-Preisprognose an!

OroBit (XRB) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von OroBit (XRB) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von XRB Token!

Wie kauft man OroBit XRB

Suchen Sie nach wie man OroBit kauft? Der Vorgang ist ganz einfach und problemlos! Sie können OroBit direkt auf MEXC kaufen, indem Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung „Wie man kauft” folgen. Wir stellen Ihnen detaillierte Anweisungen und Video-Tutorials zur Verfügung, die Ihnen zeigen, wie Sie sich bei MEXC registrieren und die verschiedenen verfügbaren bequemen Zahlungsoptionen anwenden.

XRB zu lokalen Währungen

Für ein tieferes Verständnis von OroBit sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Whitepaper
Offizielle OroBit Website
Block-Explorer

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu OroBit

Wie viel ist OroBit (XRB) heute wert?
Der Echtzeitpreis von XRB in USD beträgt 1.7707 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle XRB-zu-USD-Preis?
Der aktuelle XRB-zu-USD-Preis beträgt $ 1.7707. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von OroBit?
Die Marktkapitalisierung von XRB beträgt -- USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von XRB?
Das Umlaufangebot von XRB beträgt -- USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von XRB?
XRB erreichte einen Allzeithochpreis von -- USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von XRB?
XRB verzeichnete einen Allzeittiefpreis von -- USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von XRB?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für XRB beträgt $ 87.92K USD.
Wird XRB dieses Jahr noch steigen?
XRB könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die XRB-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
OroBit (XRB) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Warum verlieren so viele Menschen trotzdem Geld in einem Bullenmarkt?

October 6, 2025

Der Aufstieg von Bitcoin Layer 2 Netzwerken: Technologie verstehen, die die Zukunft von Bitcoin im Jahr 2025 neu gestaltet

October 6, 2025

Altcoins im Jahr 2025: Wenn TOTAL3 neue Höchststände erreicht, aber dein Portfolio sich nicht bewegt

October 5, 2025
