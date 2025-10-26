Der Echtzeitpreis von XPIN Network beträgt heute 0.008283 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum XPIN-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den XPIN-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von XPIN Network beträgt heute 0.008283 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum XPIN-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den XPIN-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

XPIN Network Logo

XPIN Network Kurs(XPIN)

1 XPIN zu USD Echtzeitpreis:

$0.008283
$0.008283$0.008283
+0.07%1D
USD
XPIN Network (XPIN) Echtzeit-Preis-Diagramm
XPIN Network (XPIN) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.0072
$ 0.0072$ 0.0072
24H Tief
$ 0.0086363
$ 0.0086363$ 0.0086363
24H Hoch

$ 0.0072
$ 0.0072$ 0.0072

$ 0.0086363
$ 0.0086363$ 0.0086363

$ 0.010038547477428971
$ 0.010038547477428971$ 0.010038547477428971

$ 0.000457316453478145
$ 0.000457316453478145$ 0.000457316453478145

-0.13%

+0.07%

+116.08%

+116.08%

Der Echtzeitpreis von XPIN Network (XPIN) beträgt $ 0.008283. In den letzten 24 Stunden wurde XPIN zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.0072 und einem Höchstpreis von $ 0.0086363 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von XPIN liegt bei $ 0.010038547477428971, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.000457316453478145.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich XPIN im letzten Stunde um -0.13%, in den letzten 24 Stunden um +0.07% und in den vergangenen 7 Tagen um +116.08% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

XPIN Network (XPIN) Marktinformationen

No.273

$ 134.97M
$ 134.97M$ 134.97M

$ 2.19M
$ 2.19M$ 2.19M

$ 828.30M
$ 828.30M$ 828.30M

16.30B
16.30B 16.30B

100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000

100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000

16.29%

BSC

Die aktuelle Marktkapitalisierung von XPIN Network beträgt $ 134.97M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 2.19M. Das Umlaufangebot von XPIN liegt bei 16.30B, das Gesamtangebot bei 100000000000. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 828.30M.

XPIN Network (XPIN)-Preisverlauf USD

Verfolgen Sie die Preisänderungen von XPIN Network für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage:

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ +0.000005794+0.07%
30 Tage$ +0.0074326+874.01%
60 Tage$ +0.0076199+1,149.13%
90 Tage$ +0.008083+4,041.50%
XPIN Network-Preisänderung heute

Heute verzeichnete XPIN eine Veränderung von $ +0.000005794 (+0.07%), was die aktuelle Marktaktivität widerspiegelt.

XPIN Network 30-Tage-Presänderung

In den letzten 30 Tagen hat sich der Preis um $ +0.0074326(+874.01%) verändert – ein Hinweis auf die kurzfristige Performance des Tokens.

XPIN Network 60-Tage-Preisänderung

Mit einem erweiterten Blick auf 60 Tage verzeichnete XPIN eine Veränderung von $ +0.0076199 (+1,149.13%) – ein umfassenderer Einblick in die Performance.

XPIN Network 90-Tage-Preisänderung

Bei Betrachtung des 90-Tage-Trends bewegte sich der Preis um $ +0.008083 (+4,041.50%), was Einblicke in die langfristige Entwicklung des Tokens ermöglicht.

Möchten Sie den vollständigen Preisverlauf und alle Kursbewegungen von XPIN Network (XPIN) freischalten?

Sehen Sie sich jetzt die Seite mit dem XPIN Network-Preisverlauf an.

Was ist XPIN Network (XPIN)

XPIN Network, ein führendes DePIN-Projekt auf der BNB Chain, liefert eine dezentrale, KI-gestützte Kommunikationsinfrastruktur für sichere, effiziente und grenzenlose Konnektivität. Mit drahtloser Abdeckung in über 150 Ländern und Regionen führen XPINs Global eSIM, PowerLink und AI dNFT eine neue Ära der Konnektivität ein und eröffnen gleichzeitig Möglichkeiten für passives Einkommen. Durch die Neugestaltung der weltweiten Vernetzung baut XPIN das nächste dezentrale Betreiber-Netzwerk der nächsten Generation auf.

XPIN Network ist auf MEXC verfügbar und bietet Ihnen den Komfort, den Token direkt auf unserer Plattform zu kaufen, zu halten, zu überweisen und zu staken. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor oder ein Neuling in der Welt der Kryptowährungen sind, MEXC bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Vielzahl von Tools, um Ihre XPIN Network Investitionen effektiv zu verwalten. Für detailliertere Informationen zu diesem Token laden wir Sie ein, unsere Einführungsseite zu digitalen Vermögenswerten zu besuchen.

Darüber hinaus können Sie:
- XPIN Staking-Verfügbarkeit prüfen um zu sehen, wie Sie Belohnungen für Ihre Bestände erhalten können.
- Bewertungen und Analysen zu XPIN Network auf unserem Blog lesen, um über die neuesten Markttrends und Experteneinblicke auf dem Laufenden zu bleiben.

Unsere umfassenden Ressourcen sind darauf ausgelegt, Ihr XPIN Network-Kauferlebnis reibungslos und informiert zu gestalten und sicherzustellen, dass Sie über alle Tools und Kenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um sicher zu investieren.

XPIN Network-Preisprognose (USD)

Wie viel wird XPIN Network (XPIN) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre XPIN Network-(XPIN)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für XPIN Network zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die XPIN Network-Preisprognose an!

XPIN Network (XPIN) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von XPIN Network (XPIN) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von XPIN Token!

Wie kauft man XPIN Network XPIN

Suchen Sie nach wie man XPIN Network kauft? Der Vorgang ist ganz einfach und problemlos! Sie können XPIN Network direkt auf MEXC kaufen, indem Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung „Wie man kauft” folgen. Wir stellen Ihnen detaillierte Anweisungen und Video-Tutorials zur Verfügung, die Ihnen zeigen, wie Sie sich bei MEXC registrieren und die verschiedenen verfügbaren bequemen Zahlungsoptionen anwenden.

XPIN zu lokalen Währungen

XPIN Network Ressource

Für ein tieferes Verständnis von XPIN Network sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Whitepaper
Offizielle XPIN Network Website
Block-Explorer

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu XPIN Network

Wie viel ist XPIN Network (XPIN) heute wert?
Der Echtzeitpreis von XPIN in USD beträgt 0.008283 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle XPIN-zu-USD-Preis?
Der aktuelle XPIN-zu-USD-Preis beträgt $ 0.008283. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von XPIN Network?
Die Marktkapitalisierung von XPIN beträgt $ 134.97M USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von XPIN?
Das Umlaufangebot von XPIN beträgt 16.30B USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von XPIN?
XPIN erreichte einen Allzeithochpreis von 0.010038547477428971 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von XPIN?
XPIN verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.000457316453478145 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von XPIN?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für XPIN beträgt $ 2.19M USD.
Wird XPIN dieses Jahr noch steigen?
XPIN könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die XPIN-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
