Was ist XPIN Network (XPIN)

XPIN Network, ein führendes DePIN-Projekt auf der BNB Chain, liefert eine dezentrale, KI-gestützte Kommunikationsinfrastruktur für sichere, effiziente und grenzenlose Konnektivität. Mit drahtloser Abdeckung in über 150 Ländern und Regionen führen XPINs Global eSIM, PowerLink und AI dNFT eine neue Ära der Konnektivität ein und eröffnen gleichzeitig Möglichkeiten für passives Einkommen. Durch die Neugestaltung der weltweiten Vernetzung baut XPIN das nächste dezentrale Betreiber-Netzwerk der nächsten Generation auf. XPIN Network, ein führendes DePIN-Projekt auf der BNB Chain, liefert eine dezentrale, KI-gestützte Kommunikationsinfrastruktur für sichere, effiziente und grenzenlose Konnektivität. Mit drahtloser Abdeckung in über 150 Ländern und Regionen führen XPINs Global eSIM, PowerLink und AI dNFT eine neue Ära der Konnektivität ein und eröffnen gleichzeitig Möglichkeiten für passives Einkommen. Durch die Neugestaltung der weltweiten Vernetzung baut XPIN das nächste dezentrale Betreiber-Netzwerk der nächsten Generation auf.

XPIN Network ist auf MEXC verfügbar und bietet Ihnen den Komfort, den Token direkt auf unserer Plattform zu kaufen, zu halten, zu überweisen und zu staken. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor oder ein Neuling in der Welt der Kryptowährungen sind, MEXC bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Vielzahl von Tools, um Ihre XPIN Network Investitionen effektiv zu verwalten. Für detailliertere Informationen zu diesem Token laden wir Sie ein, unsere Einführungsseite zu digitalen Vermögenswerten zu besuchen.



Darüber hinaus können Sie:

- XPIN Staking-Verfügbarkeit prüfen um zu sehen, wie Sie Belohnungen für Ihre Bestände erhalten können.

- Bewertungen und Analysen zu XPIN Network auf unserem Blog lesen, um über die neuesten Markttrends und Experteneinblicke auf dem Laufenden zu bleiben.

Unsere umfassenden Ressourcen sind darauf ausgelegt, Ihr XPIN Network-Kauferlebnis reibungslos und informiert zu gestalten und sicherzustellen, dass Sie über alle Tools und Kenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um sicher zu investieren.

XPIN Network-Preisprognose (USD)

Wie viel wird XPIN Network (XPIN) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre XPIN Network-(XPIN)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für XPIN Network zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die XPIN Network-Preisprognose an!

XPIN Network (XPIN) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von XPIN Network (XPIN) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von XPIN Token!

Wie kauft man XPIN Network XPIN

Suchen Sie nach wie man XPIN Network kauft? Der Vorgang ist ganz einfach und problemlos! Sie können XPIN Network direkt auf MEXC kaufen, indem Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung „Wie man kauft” folgen. Wir stellen Ihnen detaillierte Anweisungen und Video-Tutorials zur Verfügung, die Ihnen zeigen, wie Sie sich bei MEXC registrieren und die verschiedenen verfügbaren bequemen Zahlungsoptionen anwenden.

XPIN zu lokalen Währungen

Konvertierer ausprobieren

XPIN Network Ressource

Für ein tieferes Verständnis von XPIN Network sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu XPIN Network Wie viel ist XPIN Network (XPIN) heute wert? Der Echtzeitpreis von XPIN in USD beträgt 0.008283 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert. Was ist der aktuelle XPIN-zu-USD-Preis? $ 0.008283 . Nutzen Sie den Der aktuelle XPIN-zu-USD-Preis beträgt. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung. Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von XPIN Network? Die Marktkapitalisierung von XPIN beträgt $ 134.97M USD . Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an. Wie hoch ist das Umlaufangebot von XPIN? Das Umlaufangebot von XPIN beträgt 16.30B USD . Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von XPIN? XPIN erreichte einen Allzeithochpreis von 0.010038547477428971 USD . Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von XPIN? XPIN verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.000457316453478145 USD . Wie hoch ist das Handelsvolumen von XPIN? Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für XPIN beträgt $ 2.19M USD . Wird XPIN dieses Jahr noch steigen? XPIN könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die XPIN-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.

XPIN Network (XPIN) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8) Art Information 10-25 15:47:08 Branchen-Updates Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt 10-25 13:34:16 Branchen-Updates x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich 10-25 06:10:28 Branchen-Updates Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht 10-24 21:49:00 Branchen-Updates Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen 10-23 22:32:48 Branchen-Updates Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst" 10-23 15:34:02 Branchen-Updates Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Top News

Warum verlieren so viele Menschen trotzdem Geld in einem Bullenmarkt?

Der Aufstieg von Bitcoin Layer 2 Netzwerken: Technologie verstehen, die die Zukunft von Bitcoin im Jahr 2025 neu gestaltet